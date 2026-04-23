انعقاد الجولة السادسة لآلية التشاور السياسي بين مصر وبيرو في القاهرة

استضافت وزارة الخارجية بالقاهرة اجتماع الجولة السادسة لآلية التشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيرو على مستوى مساعدي وزير الخارجية، حيث ترأس الجانب المصري السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين، فيما ترأس الجانب البيروفي السفير "أريك أندرسون ماتشادو"، سكرتير عام وزارة الخارجية البيروفية.

يأتى ذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات.

وتناولت جولة المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية ذات الميزة التنافسية إلى السوق البيروفية، خاصة في قطاعات الدواء، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والأسمدة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق المتبادل في دعم الترشيحات الدولية في مختلف المحافل.

وشهدت المشاورات استعراضًا للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، ومتابعة توسع الاستثمارات البيروفية القائمة في مصر، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة شركات المقاولات المصرية في مشروعات البنية التحتية في بيرو.

كما ناقش الجانبان الإطار التعاهدي القائم، ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجاري التفاوض بشأنها، تمهيدًا للانتهاء منها والتوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري.

وعلى الصعيد السياسي، استعرض الجانب المصري ملامح سياسة الاتزان الاستراتيجي التى تتبناها مصر، مبرزا محددات الموقف المصري تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة، مع التأكيد على أولوية الحلول السلمية والتسوية السياسية. كما تناولت المشاورات مستجدات الوضع في غزة، والجهود المصرية الداعمة لتحقيق السلام، فضلًا عن التأكيد على الالتزام بحل الدولتين، واستعراض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في لبنان، والحفاظ على سيادته ودعم مؤسسات الدولة.

وفي ختام المشاورات، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات افتراضية بين الجهات المعنية في البلدين خلال الفترة المقبلة، لبحث فرص التعاون في مجالات الزراعة، والتعدين، وغيرها من القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.