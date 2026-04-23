قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القائمة الكاملة.. البحرية الأمريكية تمتلك 19 سفينة في الشرق الأوسط
مدبولي: تنسيق بين «الصناعة» والبنك المركزي لإطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة
الخارجية الإيرانية : طهران لا تسعى لصناعة قنبلة نووية .. ولو أرادت لفعلت
التشكيل الأساسي | قرار عاجل في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدوري
اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول
قبل غلق باب الحجز .. ما شروط وأوراق الحصول على شقق الإسكان البديل؟
مي كمال ترد بحزم على استغلال اسم أحمد مكي : اتلمّوا .. ومش هرد تاني
بعد ختام زيارته.. رئيس مصر للطيران يودع سلطان البهرة في مطار القاهرة
قبل ساعات من الاجتماع .. تطور مفاجئ في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن
ثورة رقمية في الأحوال المدنية.. استخراج الوثائق بضغطة زر من ماكينات القيد الذكية
اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. بعد قليل
خدمات المحافظ الإلكترونية تتأثر مؤقتًا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي
english EN
أخبار البلد

اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول من وزير التربية والتعليم 

وخلال بيان اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  عن تفاصيل جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية 

وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم نشر بيان اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/  ، كما سيتم نشر البيان على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك 
 

نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تم إعدادها بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد، لتغطي جميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) نظام ثلاث سنوات جدارات والمهني والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج، بما يعكس الشكل الفعلي لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، ويضمن جاهزية الطلاب بصورة كاملة .

رابط  النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026

يمكن الوصول إلى رابط  النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 لتحميلها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط هنا

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء دراسة تتبعية من خلال طرح استبيان لطلاب الدبلومات الفنية 2026 ، لرصد خططههم المستقبلية ، وقياس جاهزيتهم للإنتقال إلى سوق العمل أو استكمال التعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإستفادة من هذه الدراسة في تحسين جودة البرامج التعليمية والتدريبية

وفي هذا الإطار ، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة تعميم الإستبيان على جميع مدارس التعليم الفني ( صناعي - تجاري - زراعي - فندقي ) ، مع التأكيد على أهمية مشاركة طلاب الدبلومات الفنية 2026 وتيسير إجراءات التنفيذ لضمان دقة البيانات وجودتها .

رابط استبيان وزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن الدخول على رابط استبيان وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

ومن المقرر أن تنطلق بداية امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وفقا للجداول المعلنة.

للإطلاع علي جداول الامتحانات يرجى الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: الضغط هنا 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

