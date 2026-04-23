أخبار العالم

غضب عربي موحّد : لا لشرعنة الانفصال في الصومال .. ورفض قاطع لتحركات إسرائيل

السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية
الديب أبوعلي

أعربت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لإقدام إسرائيل على تعيين مبعوث لها إلى إقليم الشمال الغربي بالصومال، ما يسمى "إقليم أرض الصومال"، بجمهورية الصومال الفيدرالية، في خطوة مثلت انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي واعتداءً على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن إدانة تعيين إسرائيل مبعوثًا في إقليم ما يسمى "أرض الصومال"، وذلك في ضوء التشاور الذي تم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومملكة البحرين، رئاسة المجلس الوزاري للدورة (165)، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والدول الأعضاء.

تكريس واقع انفصالي الاعتراف بكيانات غير شرعية

وأكدت الدول الأعضاء رفضها القاطع لأي إجراءات أو تحركات هدفت إلى تكريس واقع انفصالي أو الاعتراف بكيانات غير شرعية، لما شكّله ذلك من انتهاك لمبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تُعد ركيزة أساسية في النظام الدولي.

كما شددت الدول العربية على دعمها الكامل والثابت لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضت أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.

ودعت الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الممارسات غير المشروعة، والعمل على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت الدول العربية أن مثل هذه الخطوات الاستفزازية من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي.

وفي هذا السياق، أعرب السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن بالغ تقديره وامتنانه للمواقف العربية الداعمة للصومال، مؤكدًا أن هذا الإجماع العربي عكس عمق الروابط الأخوية ووحدة الصف في الدفاع عن سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، وبعث برسالة واضحة برفض أي محاولات للنيل من وحدة الصومال أو المساس باستقراره.

وأشار السفير الصومالي إلى أن هذا الدعم العربي عزز من الجهود التي بذلتها جمهورية الصومال الفيدرالية للحفاظ على وحدتها الوطنية، ودعم مساعيها في ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف التضامنية مثلت ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الإقليمية، وأسهمت في حماية النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

المغنيسيوم
