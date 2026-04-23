مصرع شابين في تصادم مروع أعلى محور ديروط بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل أعلى محور ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل أعلى المحور من ناحية الطريق الصحراوي الغربي، ووجود وفيات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبيّن مصرع كل من "محمد . ع . ف" (22 عامًا)، و"معتصم . ع . هـ" (15 عامًا)، متأثرين بإصاباتهما جراء الحادث.



تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.