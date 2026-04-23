محافظ أسيوط: رفع 35 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية بجميع المراكز والقرى.

وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات تستهدف رفع المخلفات والتراكمات من الشوارع والميادين، وأمام المدارس والمصالح الحكومية، وكذلك مداخل القرى، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة لتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى الدفع بكافة معدات الحملة الميكانيكية من لوادر وجليدر وحاويات وقلابات لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وسرعة.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة مصطفى العطيفي، رئيس المركز، تابعت أعمال حملات النظافة اليومية على مستوى المركز.

وأكد على تكثيف الجهود ومواصلة العمل الميداني، كما وجه نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لملف النظافة ورفع كفاءة الأداء.

وشهدت الوحدة المحلية بالحمام، تنفيذ حملة مكبرة، أسفرت عن رفع نحو 35 طنًا من المخلفات، حيث استهدفت الحملة منطقتي كوم أبو شيل والحمام، بالإضافة إلى نقاط التجمعات المختلفة، وتم نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لذلك.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومنتظم بجميع القرى والتوابع، حفاظًا على المظهر الحضاري، ودعمًا لمنظومة النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف القطاعات.