بسبب خلافات الميراث.. القبض على المتهم بالتعدي على شقيقه بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا تضرر القائم على النشر من قيام شقيق والده بالتعدى بالضرب على والده واقتحام مسكنه وإضرام النيران ببعض ممتلكاته بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبسؤاله اتهم شقيق والده بالتعدى على والده بالسب لوجود خلافات بينهما حول الميراث ونفى قيامه بإضرام النيران.. وبتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ من والدة القائم على النشر (مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (شقيق زوجها "المشكو فى حقه") لقيامه بالتعدى عليها بالسب.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اتهم شقيقه "والد القائم على النشر" بالتعدى عليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.