بعد ختام زيارته.. رئيس مصر للطيران يودع سلطان البهرة في مطار القاهرة

في لفتة تعكس التقدير الرسمي وعمق العلاقات، حرص الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على التواجد بمطار القاهرة الدولي لتوديع عظمة السلطان مفضل سيف الدين، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، وبمشاركة الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

غادر السلطان على متن رحلة من طراز A320neo سيرتها شركة مصر للطيران إلى مدينة مومبسا بدولة كينيا، ضمن جهود الشركة لتوفير خدمات متميزة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.

ومن جانبها، حرصت مصر للطيران على تقديم تجربة سفر استثنائية، حيث قدمت أعلي مستوي من خدمات الضيافة وإجراءات السفر والمغادرة، مما يؤكد ذلك علي ريادة الناقل الوطني_مصر للطيران كأعرق شركة طيران في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن طائفة البهرة تُعد من الطوائف الدينية الهندية التي يرأسها السلطان مفضل سيف الدين، وتتميز باهتمامها بترميم المساجد الأثرية والمشاركة في المشروعات التنموية.