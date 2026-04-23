قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان تتابع مشروعاتها في بورسعيد وتناقش معدلات التنفيذ والتوسع العمراني
محافظ القاهرة وسفيرة النوايا الحسنة لموئل الأمم المتحدة يتفقدان سوق العتبة
بعد انتكاسة الفشل التنفسي.. نادية مصطفى تكشف حالة هاني شاكر الصحية
فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن
رئيس الوزراء: لدينا آلاف المصانع يعمل بها مئات الآلاف من الشباب.. وندعم القطاع العقاري
تكريم ورعاية.. ضم متفوقي «دولة التلاوة» لمبادرة «100 حلم للمستقبل» بدعم الأوقاف والعاصمة الإدارية
الحكومة تبدأ حصر المصانع المتعثرة ووضع خطة لإعادتها للإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزي
نادية مصطفى تكشف حقيقة الحالة الصحية لـ هاني شاكر وتهاجم الشائعات
صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية
جهاز تنمية المشروعات يفتتح معرض صنع في دمياط للأثاث بالقاهرة بمشاركة 80 مشروعاً
مصر توقع اتفاق توريد خام الفوسفات مع شركة صينية لتشغيل مجمع أسمدة بالعين السخنة
خالد الجندي: الزواج العرفي تدليس.. واللي يعمله في السر مش اسمه جواز.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الوطنية للصحافة تعقد عمومية دار المعارف وتعتمد القوائم المالية

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة  أعمال اجتماعي الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، والسادة أعضاء الجمعية الأستاذ أسامة أبوباشا عضو الهيئة والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة والدكتور عمرو عبدالهادي والأستاذ شريف أبوالفتوح والدكتور أحمد علي والأستاذة أسماء عبدالله والأستاذ أسامة جمال والأستاذ محمود محمد والأستاذة دينا سيد والأستاذ أحمد عصام والأستاذ شحات جابر والأستاذ أحمد أمين ، أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة والمستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة والأساتذة عمرو الخياط وحمدي رزق أعضاء الهيئة والأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات الأستاذة أمل عسكر مستشار الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذ أمين محمد حسين وكيل الجهاز والأستاذة نهى بدر رئيس قطاع المكتب الفني والأستاذة إيناس يوسف رئيس القطاع الرابع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة نرمين أحمد رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذ عبدالعظيم عبده – مراقب الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب 

كما حضر  رزق عبدالسميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية ، كما أكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية حفاظاً على كيان المؤسسة .

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتكليف مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لدراسة هذه الملاحظات وسبل تصويبها واعداد تقرير بذلك خلال شهر من تاريخه يعرض على الهيئة الوطنية للصحافة مع اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال مؤسسة دار المعارف بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة الجديدة .. وموعد صلاة الجمغة

مواقيت الصلاة الجديدة .. وموعد صلاة الجمغة غداً في المحافظات.. اضبط الساعة قبل النوم

وزير الأوقاف

الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

عباس شومان يعلق على إلقاء رزم أموال في فرح بالغربية ويقترح عقابا رادعا

عباس شومان يعلق على إلقاء رزم أموال في فرح بالغربية ويقترح عقابا رادعا

بالصور

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد