الوطنية للصحافة تعقد عمومية دار المعارف وتعتمد القوائم المالية

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة أعمال اجتماعي الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، والسادة أعضاء الجمعية الأستاذ أسامة أبوباشا عضو الهيئة والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة والدكتور عمرو عبدالهادي والأستاذ شريف أبوالفتوح والدكتور أحمد علي والأستاذة أسماء عبدالله والأستاذ أسامة جمال والأستاذ محمود محمد والأستاذة دينا سيد والأستاذ أحمد عصام والأستاذ شحات جابر والأستاذ أحمد أمين ، أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة والمستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة والأساتذة عمرو الخياط وحمدي رزق أعضاء الهيئة والأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات الأستاذة أمل عسكر مستشار الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذ أمين محمد حسين وكيل الجهاز والأستاذة نهى بدر رئيس قطاع المكتب الفني والأستاذة إيناس يوسف رئيس القطاع الرابع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة نرمين أحمد رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذ عبدالعظيم عبده – مراقب الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب

كما حضر رزق عبدالسميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية ، كما أكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية حفاظاً على كيان المؤسسة .

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتكليف مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لدراسة هذه الملاحظات وسبل تصويبها واعداد تقرير بذلك خلال شهر من تاريخه يعرض على الهيئة الوطنية للصحافة مع اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال مؤسسة دار المعارف بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.