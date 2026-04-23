هل يواصل التألق؟.. خوان بيزيرا سلاح الزمالك أمام بيراميدز

يواصل البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقديم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة بعدما أصبح أحد العناصر المؤثرة داخل الفريق وورقة رابحة يعتمد عليها الجهاز الفني بشكل متزايد إلى جانب المهاجم ناصر منسي.

ويقدم بيزيرا أداء لافتا منذ انضمامه، حيث ساهم في تسجيل وصناعة العديد من الأهداف ونجح في فرض نفسه ضمن التشكيل الأساسي بفضل قدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة وهو ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني بشكل مستمر.

بيزيرا يلعب دورا بارزا في الزمالك

وكان اللاعب البرازيلي لعب دورا مهما في تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية بعدما سجل هدفا مؤثرا في شباك شباب بلوزداد خلال مباراة نصف النهائي ليساهم بشكل مباشر في عبور الفريق إلى المرحلة النهائية من البطولة القارية.

ويستعد بيزيرا لمواصلة ظهوره الأساسي مع الزمالك، حيث من المتوقع أن يشارك في مواجهة قوية أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في اللقاء المقرر إقامته على أرضية إستاد القاهرة الدولي، ضمن مرحلة حسم اللقب.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على الصدارة ما يجعل الاعتماد على العناصر المؤثرة مثل بيزيرا أمرا حاسما في تحديد شكل اللقاء، خاصة في ظل قدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.

ومن الناحية التنظيمية أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة اللقاء إلى الحكم محمد الغازي ويعاونه كل من محمود أبو الرجال ويوسف البساطي بينما يتولى محمد الشناوي مهمة حكم الفيديو بمساعدة أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.

وبذلك يدخل الزمالك المواجهة المرتقبة معتمدًا على تألق بيزيرا، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في صراع القمة.

الزمالك في مواجهة بيراميدز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز في لقاء يحمل طابعا تنافسيا كبيرا بين الفريقين الساعيين نحو التتويج.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام المباراة مساء اليوم الخميس على أرضية إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وسط أجواء جماهيرية مرتقبة نظرا لأهمية المواجهة في تحديد ملامح بطل المسابقة هذا الموسم.

يدخل الزمالك اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعدما قدم أداء قويا خلال المرحلة الماضية جعله في موقع الصدارة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة ليشتعل الصراع بين الفريقين في سباق القمة حيث لا يفصل بينهما سوى نقطتين فقط، ما يمنح المباراة أهمية استثنائية.