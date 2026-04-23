قمة مشتعلة على صدارة الدوري.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الملامح الأساسية للتشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، في قمة الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

ومن المنتظر أن يدفع الزمالك بتشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والحيوية، حيث يقود المهدي سليمان حراسة المرمى، وأمامه في الخط الخلفي الرباعي محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر.

وفي خط الوسط، يعتمد الجهاز الفني على الثلاثي محمد شحاتة، أحمد فتوح، وعبد الله السعيد، بينما يقود الهجوم كل من خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ، في محاولة لحسم المواجهة ومواصلة الضغط في صراع اللقب.

وتحمل المباراة أهمية خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ما يجعل اللقاء بمثابة صدام مباشر على القمة.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز

على صعيد التحكيم، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز، إسناد إدارة المباراة للحكم محمد الغازي، ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول، ويوسف البساطي مساعد ثانٍ، ومحمد العتباتي حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد الشناوي تقنية الفيديو بمساعدة أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.

وفي سياق متصل، شددت إدارة الزمالك على لاعبيها بضرورة التركيز الكامل داخل الملعب، وتجاهل أي مؤثرات خارجية، في ظل المرحلة الحاسمة من الموسم، التي تتطلب أقصى درجات الالتزام والانضباط، خاصة مع تطلعات جماهير القلعة البيضاء لتحقيق الثنائية المحلية والقارية.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مثالي للزمالك، الذي يسعى لاستثمار حالة الاستقرار الفني والمعنوي، بينما يطمح بيراميدز في قلب الموازين وانتزاع الصدارة، ما ينذر بمباراة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات.