فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن
رئيس الوزراء: لدينا آلاف المصانع يعمل بها مئات الآلاف من الشباب.. وندعم القطاع العقاري
تكريم ورعاية.. ضم متفوقي «دولة التلاوة» لمبادرة «100 حلم للمستقبل» بدعم الأوقاف والعاصمة الإدارية
الحكومة تبدأ حصر المصانع المتعثرة ووضع خطة لإعادتها للإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزي
نادية مصطفى تكشف حقيقة الحالة الصحية لـ هاني شاكر وتهاجم الشائعات
صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية
جهاز تنمية المشروعات يفتتح معرض صنع في دمياط للأثاث بالقاهرة بمشاركة 80 مشروعاً
مصر توقع اتفاق توريد خام الفوسفات مع شركة صينية لتشغيل مجمع أسمدة بالعين السخنة
خالد الجندي: الزواج العرفي تدليس.. واللي يعمله في السر مش اسمه جواز.. فيديو
تصعيد ناري من إيران: أمريكا لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز.. واحتجزنا 3 سفن
نجوم الفيلم التسجيلي حراس الرمال: سيناء كتاب تاريخ.. واللى اتكتب بالدم عمره ما هيتنسي
رسائل عاجلة من الإسكان.. موعد سداد أقساط “سكن لكل المصريين 7”
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة مشتعلة على صدارة الدوري.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
إسلام مقلد

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الملامح الأساسية للتشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، في قمة الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

ومن المنتظر أن يدفع الزمالك بتشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والحيوية، حيث يقود المهدي سليمان حراسة المرمى، وأمامه في الخط الخلفي الرباعي محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر. 

وفي خط الوسط، يعتمد الجهاز الفني على الثلاثي محمد شحاتة، أحمد فتوح، وعبد الله السعيد، بينما يقود الهجوم كل من خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ، في محاولة لحسم المواجهة ومواصلة الضغط في صراع اللقب.

وتحمل المباراة أهمية خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ما يجعل اللقاء بمثابة صدام مباشر على القمة.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز

على صعيد التحكيم، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز، إسناد إدارة المباراة للحكم محمد الغازي، ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول، ويوسف البساطي مساعد ثانٍ، ومحمد العتباتي حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد الشناوي تقنية الفيديو بمساعدة أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.

وفي سياق متصل، شددت إدارة الزمالك على لاعبيها بضرورة التركيز الكامل داخل الملعب، وتجاهل أي مؤثرات خارجية، في ظل المرحلة الحاسمة من الموسم، التي تتطلب أقصى درجات الالتزام والانضباط، خاصة مع تطلعات جماهير القلعة البيضاء لتحقيق الثنائية المحلية والقارية.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مثالي للزمالك، الذي يسعى لاستثمار حالة الاستقرار الفني والمعنوي، بينما يطمح بيراميدز في قلب الموازين وانتزاع الصدارة، ما ينذر بمباراة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

