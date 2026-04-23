ثروت سويلم: كلنا ندعم الزمالك في الكونفدرالية

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، أن الرابطة خلف نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية وتدعمه بقوة.

وقال سويلم في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: كلنا خلف الزمالك في نهائي الكونفدرالية وتم تحريف تصريحاتي عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد وقلت في احد البرامج إنه لم يعرض علينا موضوع تأجيل احدى المباريات للزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية.

وأضاف: كلنا خلف الزمالك لتحقيق اللقب وهناك تجاوزات حدثت وأنا في منصب تطوعي وقلت إن اللي فيه الزمالك حاليا هو إنجاز وشيء يحسب له، وأكثر المنتمين لنادي الزمالك لم يكن يتخيل وصول الزمالك إلى هذه الحالة.

وواصل: أنا راجل واضح وموضوع دمج الأندية يصعب تنفيذه. هناك قانون رياضة وطريقة معينة لدعم الأندية الشعبية، والموسم الماضي لغينا الهبوط مجاملة للنادي الإسماعيلي والـ ١٨ نادي وعلى رأسهم الاهلي وافقوا على الغاء الهبوط ولكن لآخر مرة، ولا الغاء آخر للهبوط تحت أي بند.