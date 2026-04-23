طارق مصطفى: كواليتي لاعبي بيراميدز أفضل من الأهلي والزمالك

أكد طارق مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري ستكون من أمتع المباريات.

وقال مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لو أنا مكان معتمد جمال لن اقوم بالضغط العالي على بيراميدز، وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا لديهم لاعبين اصحاب حلول اكثر من الاهلي والزمالك

واضاف: واتمنى استغلال السرعات الموجودة لدى خوان بيزيرا امام بيراميدز، وفريق بيراميدز لديه حلول كثيرة والزمالك لو لم يتمكن في الفوز على بيراميدز الأمور ستكون أصعب بكثير في الدوري

وتابع: انتقاد جماهير الاهلي لنجوم الفريق، يعود إلى المدرب، والمدرب مسؤول عن تطوير لاعبي الفريق وإمكانياتهم.