اتحاد السباحة يطالب بتطبيق صارم للضوابط الطبية



خاطب الاتحاد المصري للسباحة الجهات المعنية، مطالبًا بتحويل عدد من لاعبي كرة الماء إلى اللجنة الطبية العليا، واستيفاء الموافقات الخاصة بالتقارير الطبية النهائية لهم.





وأكد الاتحاد في بيان رسمي أن الاتحاد كشف عن وجود ملاحظات على بعض إجراءات الكشف الطبي خلال مسابقاته، حيث تبين عدم التزام بعض الهيئات بالضوابط الطبية المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بتوقيع الفحوصات للاعبين والسباحين.

وأشار إلى أنه تم استبعاد عدد من اللاعبين والسباحين من بعض الأندية، بعد ثبوت وجود مشكلات صحية، من بينها حالات تتعلق بالقلب، وذلك عقب مراجعة الفحوصات الطبية من قبل اللجنة المختصة.



وأكد الاتحاد: أنه عند مراجعة 17 كشف طبي لنادي 6 أكتوبر تبين صحة 6 حالات فقط واستبعاد 11 حالة صورية الكشف، بمراجعة حالتهم من قبل اللجنة الطبية بالاتحاد تبين إصابتهم بمشاكل في القلب، بالإضافة إلى استبعاد لاعب من النادي الأهلي ولاعب من نادي نيو جيزة من لاعبي المنتخب القومي لكرة الماء لوجود مشاكل بالقلب، كما تم استبعاد سباحة من النادي الأهلي من بطولة الجمهورية للسباحة التي أقيمت مؤخرا لوجود مشاكل بالقلب عند مراجعة الفحوصات الطبية التي أجريت لها عن طريق الجهة المحددة المتخصصة من قبل الاتحاد، واستبعاد لاعبة من نيو جيزة لنفس الأسباب.

واختتم الاتحاد خطابه بالتأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بكافة الضوابط والإجراءات الطبية، حفاظًا على سلامة اللاعبين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات.