فتحي سند: الطريق للعالمية يبدأ من إفريقيا وليس الدوري

يرى الناقد الرياضي فتحي سند أن التتويج بلقب الدوري لن يكون كافيا لإنقاذ موسم النادي الأهلي، مؤكدا أن الهدف الرئيسي كان الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، الذي يفتح الطريق للمشاركة في السوبر الإفريقي وبطولة العالم للأندية



وأضاف فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك" أن الفوز بالدوري، في حال تحقيقه، سيكون بمثابة “حقنة مسكنة” لا أكثر، ولن يعوض الإخفاق في البطولة القارية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لتحدٍ صعب مع نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الرابعة بمجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.