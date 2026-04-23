إنجاز تاريخي لـ بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

في إنجاز جديد يرسخ مكانته داخل تاريخ مانشستر سيتي نجح النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا في تحقيق رقم قياسي مميز بعد قيادته الفريق للفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل سيلفا كتابة فصول بارزة من مسيرته مع السيتي بعدما أصبح أحد أبرز رموز الفريق خلال السنوات الأخيرة بفضل استمراريته وتأثيره الكبير في مختلف البطولات.

بيرناردو سيلفا يتخطى دافيد سيلفا تحقيقا للانتصارات

وبهذا الفوز، أصبح بيرناردو سيلفا أكثر لاعب في تاريخ مانشستر سيتي تحقيقا للانتصارات في مسابقة الدوري الإنجليزي بعدما وصل إلى 215 فوزا متجاوزا رقم الأسطورة دافيد سيلفا ليواصل كتابة اسمه بأحرف بارزة في سجل النادي السماوي.

وحقق النجم البرتغالي هذا الرقم المميز خلال 299 مباراة فقط بنسبة فوز مميزة بلغت نحو 72% ما يعكس تأثيره الكبير واستمراريته مع الفريق منذ انضمامه في عام 2017.

ولم يتوقف تألق سيلفا عند هذا الحد بل واصل صعوده في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مانشستر سيتي بعدما وصل إلى 453 مباراة، ليصبح أحد أبرز أعمدة الفريق خلال حقبة المدرب بيب جوارديولا.

ويُعد بيرناردو سيلفا من أكثر اللاعبين تتويجا في الكرة الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة بعدما حصد 6 ألقاب دوري و19 بطولة كبرى بقميص السيتي ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للنادي.

وخلال الموسم الحالي 2025-2026 واصل اللاعب البرتغالي تقديم مستويات مميزة حيث سجل هدفين وصنع 4 أهداف في 33 مباراة بالدوري ليحافظ على حضوره المؤثر داخل تشكيلة الفريق.

جوارديولا يشيد بـ بيرناردو سيلفا

من جانبه، أشاد المدرب بيب جوارديولا بالنجم البرتغالي، مؤكدا أنه لاعب يستحق التقدير لما يقدمه من التزام وأداء ثابت على مدار المواسم، في وقت تتزايد فيه الأنباء حول مستقبله مع اقتراب نهاية عقده في صيف 2026.

وبهذا الإنجاز الجديد يواصل بيرناردو سيلفا تعزيز مكانته كأحد أهم لاعبي مانشستر سيتي في العصر الحديث وأحد أبرز صناع نجاحاته المحلية والقارية.