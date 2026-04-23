إصابة فتاة وصغير بلدغات عقارب سامة بالفرافرة في الوادي الجديد

أصيب صغير وفتاة، اليوم الخميس، بلدغات عقارب سامة، في حادثين منفصلين داخل قريتين تابعتين لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الواقعة

وتعود البداية إلى تلقي اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بلدغات عقارب سامة إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وعلى الفور جرى التعامل مع الحالتين طبيًا داخل المستشفى.

تبين إصابة محمد عاطف السيد عوض، 15 عامًا، بلدغة عقرب داخل مزرعة بقرية الكفاح، كما أصيبت منى حمدي أحمد محمد، 18 عامًا، بلدغة مماثلة داخل منزلها بقرية أبو منقار.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، مع حقنهما بالمصل المضاد للدغات العقارب ووضعهما تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتيهما.