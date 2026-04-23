بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بين 3 سيدات بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات حال وقوفها بشرفة مسكنها بالتعدى بالسب على فتاتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل)، وطرف ثان: (شقيقتان – "تحملان جنسية إحدى الدول") جميعهن مقيمات بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بسبب خلافات بينهم حول لهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالسب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





