بعد «إن شاء الله» ونسخة من القرآن.. آن هاثاواى تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت الفنانة العالمية آن هاثاواي مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وذلك عقب إجرائها مقابلة تليفزيونية على هامش ترويجها لفيلمها الجديد The Devil Wears Prada 2.

وخلال اللقاء، قالت "هاثاواي": "أتمنى أن أعيش حياة طويلة وصحية، إن شاء الله"، وهى العبارة التى لاقت تفاعلًا كبيرًا، خاصة بين جمهور الشرق الأوسط.

وتحدثت النجمة العالمية آن هاثاواي خلال اللقاء عن رؤيتها للحياة بعد أكثر من عقدين فى هوليوود، مؤكدة أنها أصبحت تقدر الهدوء والاستقرار أكثر من أى وقت مضى.

وأضافت أنها باتت تستقبل المراحل الجديدة من حياتها بفضول بدلاً من القلق.

فيما استمرت حالة الجدل بعد أن قامت هاثاواي بقبول هدية من معجبة لها، وهي نسخة من القرآن الكريم.