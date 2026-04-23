المطرب التركي إبراهيم تاتليس يقرر حرمان أولاده من الميراث وترك ثروته كاملة للدولة

اشتعل الخلاف بين الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليس وأولاده، وذلك بعد أن أعلن حرمانهم من الميراث، وترك كل ثروته للدولة التركية.

وكشف إبراهيم تاتليس أنه سوف يمنع ثروته عن أبنائه بعد وفاته.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام تركية: “لن أترك قرشًا واحدًا لأحد، لقد تركت كل شيء للدولة، وهذه حريتي لأنني صنعت ثروتي ولم أرثها”.

وأضاف: “سأوزعه، فماذا يتبقى لأحد؟ لقد تركت لهم ميراثًا قيّمًا، لكنهم لا يدركون ذلك، عندما يُذكر اسم إبراهيم تاتليس، تُفتح أمامهم أبواب كثيرة، لكنهم لم يعرفوا كيف يستغلونها”.

جاءت تصريحات المطرب إبراهيم تاتليس عقب خروجه من أحد المستشفيات لإجراء عملية استصال المرارة، واشتعال الخلافات مع أبنائه، والتي وصلت إلى ساحات المحاكم وأقسام الشرطة.