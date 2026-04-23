جمعية مستثمري مرسى علم: نستهدف 90% إشغال صيفي.. و3 تحديات عالمية تواجهنا
رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات بمجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات لتقليل معدلات التلوث
مدبولي: حريصون على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة لصناعة السيارات والأجهزة المنزلية
مدبولي: نعمل على ترسيخ شعار "صنع في مصر" من خلال منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
البحوث الإسلاميَّة يواصل متابعة الاجتماعات الشهريَّة لمناطق الوعظ
اتحاد الكرة يؤكد استعداده لاستقبال كل وفود الأندية مع تطوير تقنية الـ VAR
4 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟
من القطاعات الواعدة.. رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لإعادة تدوير البلاستيك بالسخنة باستثمارات 5 ملايين دولار
اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خبير علاقات دولية: تحركات مصر تقود جهود التهدئة وتدعم استقرار المنطقة

أرشيفية
أرشيفية

في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وتعدد بؤر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، تبرز الدبلوماسية المصرية كأحد أهم أدوات احتواء الأزمات ودعم الاستقرار. 

وقد لعبت مصر خلال الفترة الأخيرة دورًا محوريًا في الدفع نحو التهدئة عبر تحركات سياسية متوازنة على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

تحركات مصر منذ بداية الأزمة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، أن مصر تحركت منذ بداية الأزمة على أكثر من مسار لاحتواء التصعيد ومنع تفاقم الأوضاع، سواء قبل اندلاع الحرب أو بعدها، من خلال تنسيق إقليمي ودولي واسع.

وأوضح، خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن هذا التحرك لم يكن منفردًا، بل جاء ضمن شبكة من الاتصالات السياسية مع أطراف متعددة لضمان خفض التوتر ودفع مسار التهدئة.

تنسيق إقليمي لدعم المسار الدبلوماسي

وأشار إلى أن التحرك المصري شمل تعاونًا مع عدد من الدول الإقليمية المؤثرة مثل السعودية وتركيا وباكستان، في إطار آليات ضغط تهدف إلى دفع الأطراف المتصارعة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإيران، نحو العودة إلى طاولة التفاوض.

ولفت إلى أن هذا التنسيق ساهم في خلق بيئة داعمة للحلول السياسية، خاصة مع استضافة باكستان لمحادثات بين الجانبين، وهو ما عزز فرص التهدئة.

حشد الدعم الدولي من القوى الكبرى

وأضاف الخبير أن مصر لم تقتصر على التحرك الإقليمي فقط، بل عملت أيضًا على حشد دعم دولي من قوى كبرى مثل الصين وروسيا، انطلاقًا من إدراك مشترك بخطورة استمرار الحرب وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والاستقرار السياسي.

وأكد أن هذا الحراك الدولي ساعد في تعزيز الضغط نحو وقف التصعيد والبحث عن حلول سياسية بديلة.

دور مصر في تقريب وجهات النظر

وأوضح أن القاهرة اعتمدت على ثقلها السياسي وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، ما مكّنها من لعب دور الوسيط القادر على تقريب وجهات النظر.

وأشار إلى أن هذا الدور أسهم في دعم الإعلان عن وقف إطلاق النار والعمل على تمديده أكثر من مرة، بهدف تجنب العودة السريعة إلى دوامة التصعيد العسكري.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

منظمة البحرية الدولية تدعو لوقف الهجمات على السفن في الشرق الأوسط

منظمة البحرية الدولية تدعو لوقف الهجمات على السفن في الشرق الأوسط

البنتاجون

الحرب الأمريكية: سنستمر في اعتراض السفن التي تقدم الدعم لإيران

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تباين مؤشراتها

بالصور

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

فيديو

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد