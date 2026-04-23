خبير علاقات دولية: تحركات مصر تقود جهود التهدئة وتدعم استقرار المنطقة

في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وتعدد بؤر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، تبرز الدبلوماسية المصرية كأحد أهم أدوات احتواء الأزمات ودعم الاستقرار.

وقد لعبت مصر خلال الفترة الأخيرة دورًا محوريًا في الدفع نحو التهدئة عبر تحركات سياسية متوازنة على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

تحركات مصر منذ بداية الأزمة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، أن مصر تحركت منذ بداية الأزمة على أكثر من مسار لاحتواء التصعيد ومنع تفاقم الأوضاع، سواء قبل اندلاع الحرب أو بعدها، من خلال تنسيق إقليمي ودولي واسع.

وأوضح، خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن هذا التحرك لم يكن منفردًا، بل جاء ضمن شبكة من الاتصالات السياسية مع أطراف متعددة لضمان خفض التوتر ودفع مسار التهدئة.

تنسيق إقليمي لدعم المسار الدبلوماسي

وأشار إلى أن التحرك المصري شمل تعاونًا مع عدد من الدول الإقليمية المؤثرة مثل السعودية وتركيا وباكستان، في إطار آليات ضغط تهدف إلى دفع الأطراف المتصارعة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإيران، نحو العودة إلى طاولة التفاوض.

ولفت إلى أن هذا التنسيق ساهم في خلق بيئة داعمة للحلول السياسية، خاصة مع استضافة باكستان لمحادثات بين الجانبين، وهو ما عزز فرص التهدئة.

حشد الدعم الدولي من القوى الكبرى

وأضاف الخبير أن مصر لم تقتصر على التحرك الإقليمي فقط، بل عملت أيضًا على حشد دعم دولي من قوى كبرى مثل الصين وروسيا، انطلاقًا من إدراك مشترك بخطورة استمرار الحرب وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والاستقرار السياسي.

وأكد أن هذا الحراك الدولي ساعد في تعزيز الضغط نحو وقف التصعيد والبحث عن حلول سياسية بديلة.

دور مصر في تقريب وجهات النظر

وأوضح أن القاهرة اعتمدت على ثقلها السياسي وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، ما مكّنها من لعب دور الوسيط القادر على تقريب وجهات النظر.

وأشار إلى أن هذا الدور أسهم في دعم الإعلان عن وقف إطلاق النار والعمل على تمديده أكثر من مرة، بهدف تجنب العودة السريعة إلى دوامة التصعيد العسكري.