هاني فاروق: أمريكا أخطأت في حساباتها بعد شن حرب على إيران

تشهد الساحة الإقليمية تطورات متسارعة في ظل تصاعد التوترات بين القوى الكبرى في المنطقة، حيث امتدت تداعيات المواجهات العسكرية والسياسية لتؤثر على الأمن الإقليمي وحركة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، تتزايد التحليلات حول حسابات الأطراف المنخرطة في الصراع، ومدى دقة تقديراتها لنتائج المواجهة.

تصريحات حول الأزمة الإيرانية الأمريكية

قال الكاتب الصحفي هاني فاروق، مدير تحرير الأهرام والمتخصص في الشأن الإقليمي، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تعكس محاولة إيرانية واضحة لتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية اندلاع الحرب، عبر طرح رواية تعتبر أن ما يجري هو نتيجة “حسابات خاطئة” من جانب واشنطن.

وأوضح خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب دخلت هذه المواجهة بتقديرات سريعة، اعتقادًا بإمكانية حسمها في وقت قصير، إلا أن الواقع جاء مغايرًا تمامًا، في ظل تعقيدات المشهد الإيراني وتراكم خبرات الصراع في المنطقة.

تحول المواجهة إلى مسار دبلوماسي

وأشار إلى أن التحرك الإيراني لم يعد مقتصرًا على الجانب العسكري فقط، بل امتد إلى الساحة الدبلوماسية بشكل واضح، من خلال التوجه إلى المنظمات الدولية ومحاولة التأثير على الرأي العام العالمي، بهدف إظهار أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ في إدارة الأزمة.

وأضاف أن هذا التحرك انعكس في تزايد الانتقادات الدولية للسياسات الأمريكية، مع تصاعد الجدل حول جدوى التصعيد العسكري في التعامل مع الأزمة.

تداعيات اقتصادية وتوسع دائرة الصراع

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن الأزمة تجاوزت حدود المواجهة العسكرية المباشرة، لتصل إلى تهديد حركة التجارة العالمية، خاصة في البحار، نتيجة استهداف بعض السفن في مناطق التوتر.

وحذر من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، مع ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة وزيادة حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية.