الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انكماش القطاع الخاص في ألمانيا لأول مرة مع تداعيات حرب إيران وصعوبة التعافي الاقتصادي

أ ش أ

أظهرت بيانات مسح اقتصادي أن القطاع الخاص في المانيا سجل انكماشا خلال أبريل للمرة الأولى منذ نحو عام، في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على الطلب وارتفاع الأسعار، ما أوقف مسار التعافي الاقتصادي.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، تراجع المؤشر إلى 48.3 نقطة في أبريل مقارنة بـ51.9 نقطة في مارس، وهو مستوى أدنى من توقعات المحللين التي أشارت إلى بقائه عند 51.2 نقطة. ويُعد هذا أول هبوط للمؤشر دون مستوى 50 ، الذي يفصل بين النمو والانكماش ، منذ مايو من العام الماضي.

ويغطي المؤشر قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يمثلان أكثر من ثلثي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بحسب تقرير لمنصة "انفيستينج" المتخصصة فى الاقتصاد.

وقال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد في وحدة “ماركت إنتليجنس” التابعة لـمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ، إن “التعافي في الاقتصاد الألماني توقف بفعل الحرب في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين وارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وكان قطاع الخدمات الأكثر تأثراً، حيث هبط مؤشره إلى 46.9 نقطة من 50.9 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022.

في المقابل، تباطأ نمو قطاع التصنيع، إذ تراجع مؤشره إلى 51.2 نقطة من 52.2 نقطة في مارس، مع تسجيل زيادات طفيفة في الإنتاج والطلبات الجديدة، وسط تحذيرات من احتمال عودته إلى الانكماش قريباً.

وأظهر المسح انخفاض الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2024، نتيجة تراجع الطلب على الخدمات، وهو ما فاق الزيادة المحدودة في طلبات التصنيع، في ظل حذر العملاء بسبب الضبابية الجيوسياسية.

كما تصاعدت الضغوط التضخمية، حيث سجلت تكاليف المدخلات أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2022، في حين بلغت أسعار الإنتاج في قطاعي الخدمات والتصنيع أعلى مستوياتها منذ 35 و39 شهراً على التوالي.

وتراجعت توقعات الأعمال إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024، ودخلت المنطقة السلبية للمرة الثانية خلال أكثر من عامين ونصف.

وفي سياق متصل، استمر تراجع التوظيف، ما يمدد سلسلة خسائر الوظائف إلى نحو عامين. وأوضح سميث أن تأثير الأزمة على سوق العمل لا يزال محدوداً نسبياً حتى الآن، لكنه حذر من احتمال تفاقم الوضع إذا استمرت الأنشطة الاقتصادية في التباطؤ وظلت أسعار الطاقة مرتفعة.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

إبراهيم عادل

ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

فورين أفيرز: «غزة لأهلها».. من يجب عليه أن يقود عملية إعادة الإعمار؟

مصرع 11 شخصا في تصادم عدة مركبات بولاية أتر براديش الهندية

مصرع 11 شخصا في تصادم عدة مركبات بولاية أتر براديش الهندية

مصرع 11 شخصا في تصادم عدة مركبات بولاية أتر براديش الهندية

مصرع 11 شخصا في تصادم عدة مركبات بولاية أتر براديش الهندية

بالصور

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

هل يتم تشخيص التوحد بشكل خاطئ في بعض الحالات؟.. دراسة تكشف مفاجآت خطيرة بشأن الأطفال

تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد
تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد
تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد

محافظ الشرقية يُوجّه بحملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال.. وتحرير 13 محضرًا للمخالفين|صور

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل بان كيك الطاسة في المنزل.. بطعم لا يقاوم

طريقة عمل بان كيك الطاسة في المنزل
طريقة عمل بان كيك الطاسة في المنزل
طريقة عمل بان كيك الطاسة في المنزل

فيديو

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

وزارة الأوقاف

الأوقاف: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لسلام الأقوياء ومنطق خطة الرشد النبوية

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد