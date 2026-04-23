فن وثقافة

إيرادات السينما المصرية أمس.. منافسة حادة بين أحمد مالك والفيشاوي

أحمد البهى

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 5  أفلام على شباك التذاكر، هي: «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس» و “ إشعار بالموت” .

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس الأربعاء.

برشامة:

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس وصلت إلي  1,107,136 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.


إيجي بست: 
حقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى 277,115 جنيه، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

تمكن فيلم “سفاح التجمع” من تحقيق إيرادات عالية، بعد عودته للسينمات مرة أخرى.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 241,550 جنيه أمس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، وجيسيكا حسام الدين، ومريم الجندي، وسينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

فاميلي بيزنس: 
حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 91,715 جنيه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

فيلم إشعار بالموت 

بينما حقق فيلم “إشعار بالموت” إيرادات بلغت قيمتها 6,588 جنيه. 

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، يتصدرهم الفنان الراحل بهاء الخطيب، إلى جانب يارا عزمي، عمرو عبد الجليل، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، أيمن الشيوي، حمدي الوزير، والطفل آدهم شتا، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل.

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

أول صورة لسامي الشيخ وعمرو يوسف من كواليس مسلسل الفرنساوي

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
محافظ الشرقية
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
على غزلان وفرح شعبان
