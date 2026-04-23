فصل الكهرباء عن بيلا وقراها في كفر الشيخ.. المواعيد والمناطق

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، عن فصل التيار الكهربائي عن محول رقم (4،3،2)، بمحطة محولات كهرباء بيلا، غدًا الجمعة الموافق 24 أبريل الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة بالمحولات المذكورة بمحطة محولات كهرباء بيلا.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الأربعاء، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «مدينة بيلا بالكامل، ومغذيات الريف والقري بالكامل».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية على المحولات والمغذيات يهدف إلى رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.