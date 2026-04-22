الإثنين.. انطلاق المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ

تشهد جامعة كفر الشيخ، يوم الإثنين المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة تحت عنوان “الثورة الرقمية وذكاء واستدامة الأعمال: فرص وتحديات الاستثمار في ضوء رؤية مصر 2030”.

ويُعقد المؤتمر برعاية الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويترأس المؤتمر الدكتور وليد عفيفي عميد كلية التجارة، وبمشاركة واسعة من نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار ورواد الأعمال من داخل مصر وخارجها.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في مسيرة الجامعة العلمية، مشيرًا إلى أن جامعة كفر الشيخ تسعى دائمًا إلى الريادة في تبني قضايا العصر، وعلى رأسها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا المؤتمر ليجسد دور الجامعة كمنصة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مؤكدًا أن الجامعة تضع كل إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث الدولي المتميز.

وأوضح الدكتور يحيى عيد، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤية علمية وعملية متكاملة لتحليل تأثير الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي على بيئة الأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو رؤية مصر 2030، من خلال دعم التحول الرقمي وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، كما يسعى إلى تعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي في مجالات الاقتصاد والإدارة، وتطوير آليات حوكمة البيانات الضخمة، وإبراز دور الرقابة الذكية وإدارة المخاطر، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، وصولًا إلى توصيات قابلة للتطبيق تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لتعزيز جودة البحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة في التحكيم الأكاديمي، خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مخرجات بحثية أكثر دقة وتأثيرًا، ويسهم في بناء شراكات بحثية قوية على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الباحثين الشباب وتطوير قدراتهم بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور وليد عفيفي عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، أن الكلية أنهت جميع الاستعدادات التنظيمية والعلمية لاستقبال هذا الحدث الكبير، موضحًا أن المؤتمر يُعد الأول من نوعه للكلية بعد أكثر من 20 عامًا، وهو ما يمنحه قيمة تاريخية وعلمية كبيرة، خاصة مع اعتماده على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحكيم، وتقديمه ورش عمل تطبيقية متقدمة، ومشاركته الواسعة من الخبراء والمتخصصين، مضيفاً أن المؤتمر لا يقتصر على الطرح النظري، بل يركز على تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية المؤسسات.

ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية تشمل: تقنيات الذكاء الاصطناعي وريادة واستدامة الأعمال، بما في ذلك تطبيقاته في الإدارة وتعزيز التنافسية والتحول الرقمي، وحوكمة وإدارة البيانات الضخمة في ظل رؤية مصر 2030، مع التركيز على الأمن السيبراني ودعم اتخاذ القرار، والرقابة الذكية وإدارة المخاطر في بيئة الاستثمار والتسويق الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي في التدقيق والتحليل، والنمذجة الإحصائية ومحاسبة الاستدامة في ظل الاقتصاد الأخضر، بما يدعم قياس الأداء المستدام والتنبؤ بالمستقبل الاقتصادي.