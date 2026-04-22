لن ننساك أبدًا.. لفتة إنسانية مؤثرة للاعبي كفر الشيخ قبل لقاء بايونيرز

في لفتة إنسانية مؤثرة، استهل لاعبو نادي كفر الشيخ مباراتهم أمام فريق بايونيرز برفع لافتة تحمل عبارة: «لن ننساك أبدًا.. رحمة الله عليك»، وذلك تكريمًا لذكرى الراحل الكابتن حمادة شهاب قبل انطلاق اللقاء.

وحقق كفر الشيخ فوزًا ثمينًا على نظيره بايونيرز، بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 35 نقطة محتلاً بها المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثالثة أ بدوري القسم الثاني (ب).

جدير بالذكر أن الكابتن حمادة شهاب كان لاعبًا ومدربًا سابقًا بنادي كفر الشيخ الرياضي، وشغل منصب رئيس قطاع الناشئين في نادي سخا حتى وافته المنية.