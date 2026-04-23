قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تبدأ خطوات إعداد الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان بحوار مجتمعي واسع.. شاهد
قمة من العيار الثقيل.. التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الزمالك بالدوري
صحة المنوفية تضبط مخالفات تهدد سلامة المرضى بالمراكز الطبية الخاصة
تصنيف مثير لمنتخبات مونديال 2026.. أين يقع الفراعنة بين كبار العالم؟
بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة العشاء في التوقيت الصيفي الجديد 2026
مجمع إعلام قنا يناقش آليات التعامل مع الحيوانات الضالة
لا يستغل تعثر المنافسين.. فتحي سند يقلل من فرص الأهلي في الدوري
قمة مشتعلة على صدارة الدوري.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز
العفاسي يعلق على جدل أغنية «تبت يدين إيران»: ركزوا على كلمة وتجاهلوا قضايا أكبر
بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد
أيمن يونس يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز: مباراة تحتاج تركيز
الحكومة تتحرك لاحتواء تداعيات الحرب.. خطة لتأمين السلع وضبط الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من القطاعات الواعدة.. رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لإعادة تدوير البلاستيك بالسخنة باستثمارات 5 ملايين دولار

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع إعادة تدوير البلاستيك بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن جولته اليوم لافتتاح عددٍ من المشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة الاقتصادية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبنّي سياسات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا متكاملًا، وتسهم في تقليل معدلات التلوث وتحسين جودة الحياة.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه المصنع للتعرّف على سير العمل في مراحل الإنتاج المختلفة، إلى جانب الاطلاع على نماذج من المنتج النهائي. كما استمع، خلال الجولة، إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن المشروع يُقام على مساحة 30 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدّر بنحو 5 ملايين دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8 آلاف طن، ويوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات البلاستيكية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية بخامات مُعاد تدويرها بجودة عالية وأسعار تنافسية، فضلًا عن تقليل التلوث البيئي، وإيجاد فرص عمل في مجالات الجمع والفرز والتصنيع، مع دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يُمثل نموذجًا متقدمًا للصناعات الخضراء داخل "اقتصادية قناة السويس"، بما يعكس نجاح الهيئة في جذب استثمارات تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعظيم كفاءة استخدام الموارد.

وأضاف أن المشروع يُسهم في توفير مدخلات إنتاج مُعاد تدويرها لعددٍ من الصناعات، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويُقلل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، فضلًا عن دوره في الحد من التلوث البيئي ورفع الوعي بأهمية إعادة التدوير، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في استقطاب مشروعات صديقة للبيئة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة.

مصطفى مدبولي تدوير البلاستيك السخنة الصناعية المتكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

