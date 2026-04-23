على شاشة mbc .. محمد رمضان يعلن عودته لـ دراما رمضان 2027

أعلن الفنان محمد رمضان عن عودته للدراما الرمضانية لعام 2027، من خلال شاشة mbc مصر.

وقال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية:أنا مش مبتعد ولا حاجة، أنا غيبت عن الدراما 3 سنين لأني كنت مشغول جدًا في فيلم أسد، هو فيلم مهم ومحتاج وقت في التحضير والتصوير، وخلصت الفيلم ودلوقتي جاهز أعمل مسلسل لـ رمضان 2027 واستنوه على MBC.

وينتظر محمد رمضان عرض فيلمه الجديد أسد في السينمات المصرية منتصف الشهر القادم.

وتدور أحداث الفيلم في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يروي "أسد" قصة عبد متمرد يدخل في صراع مع أسياده بعد نشوب قصة حب ممنوعة، لتتحول رحلته إلى ثورة ضد واقع العبودية، في إطار درامي ملحمي يمزج بين الصراع الإنساني والأسئلة الوجودية حول الحرية والمصير.

ويشارك في بطولة فيلم أسد نخبة من النجوم، من بينهم محمد رمضان ورزان جمال وكامل الباشا، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.



ويقف خلف الكاميرا فريق عمل متميز، حيث الفيلم من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، بموسيقى تصويرية للمؤلف هشام نزيه، وإدارة تصوير أحمد البشاري، ومونتاج أحمد حافظ، وتصميم أزياء ريم العدل، وديكور أحمد فايز.