ترامب يحضر اجتماع سفراء لبنان وإسرائيل بالبيت الأبيض
المالية: تخصيص 1.65 تريليون جنيه للأجور الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
الصحة تستقبل بعثة تحالف GAVI.. والوفد يشيد بارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات
انفراد.. الأعلى للتشاور يوافق على تأجيل الانتخابات العمالية 6 أشهر
بعد أزمة النفقة.. طليقة مسلم: معنديش أى مشكلة نطلع اسكرينات لبعض
بيان مصري مشترك مع 7 دول يدين انتهاكات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى
البابا تواضروس يستقبل الأنبا شاروبيم بالمقر البابوي لمتابعة شؤون إيبارشية قنا وقفط
غضب عربي موحّد : لا لشرعنة الانفصال في الصومال .. ورفض قاطع لتحركات إسرائيل
منسي والدباغ يقودان تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري
القائمة الكاملة.. البحرية الأمريكية تمتلك 19 سفينة في الشرق الأوسط
مدبولي: تنسيق بين «الصناعة» والبنك المركزي لإطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة
الخارجية الإيرانية : طهران لا تسعى لصناعة قنبلة نووية .. ولو أرادت لفعلت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نجوم الفيلم التسجيلي حراس الرمال: سيناء كتاب تاريخ.. واللى اتكتب بالدم عمره ما هيتنسي

عرضت قناة extra news، فيلما تسجيليا بعنوان حراس الرمال وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يوافق بعد غد السبت 25 أبريل. 

وظهر في الفيلم التسجيلي حراس الرمال، عدد من النجوم الذين تحدثوا عن ذكرى تحرير سيناء وعودة أخر شبر من أرض مصر. 

ياسر جلال

وقال الفنان ياسر جلال: "سيناء مصرية وستظل مصرية على مر التاريخ .. سيناء ليست مجرد أرض وإنما كتاب تاريخ مفتوح شاهد على الدنيا من أولها لآخرها.. وبدو سيناء ضهر وسند لجيشنا العظيم». 

أشرف عبد الباقي 

فيما قال الفنان أشرف عبد الباقي: «أنا واحد من الناس اللي حضرت حرب أكتوبر كان سني صغير لكن كنت فخور بالانتصار وفي سنة 82 سيناء تحررت وأهل سيناء كانوا ولا يزالوا مع الجيش المصري إيد بإيد». 

محمد سلام

بينما قال الفنان محمد سلام: «من 44 سنة رجعت الأرض وفضل إحساس واحد إحساس بالفخر وإن مفيش فرق بين سيناوى وقاهرى وصعيدى كلنا دايما واحد.. اللى اتكتب بالدم عمره ما هيتنسى علشان كده سيناء كانت وهتفضل عنوان الكرامة المصرية تحيا مصر». 

أسماء جلال

وقالت الفنانة أسماء جلال: «بعد كل انكسار بيجي انتصار وكل المصريين بيكونوا ايد واحدة، ودايما كتف بكتف مع قواتنا المسلحة». 

دينا فؤاد

بينما قالت دينا فؤاد: «أهل سيناء حراس الأرض الحقيقون ولهم دور تاريخي مع جيش مصر في عودة أرض سيناء كاملة». 

ريم مصطفى

وقالت ريم مصطفى: «بدو سيناء هما حراس الرمال والأرض وهم المعنى الحقيقي للجدعنة والانتماء وحبهم للأرض واضح وواقفين مع الجيش إيد واحدة». 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

ترشيحاتنا

صورة من اجتماع اتحاد الكرة

قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم

فتحي سند

فتحي سند: فوز الزمالك أو بيراميدز يغير خريطة المنافسة في الدوري

بيراميدز

مايلي وزلاكة يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك بالدوري

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد