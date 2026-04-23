نجوم الفيلم التسجيلي حراس الرمال: سيناء كتاب تاريخ.. واللى اتكتب بالدم عمره ما هيتنسي

عرضت قناة extra news، فيلما تسجيليا بعنوان حراس الرمال وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يوافق بعد غد السبت 25 أبريل.

وظهر في الفيلم التسجيلي حراس الرمال، عدد من النجوم الذين تحدثوا عن ذكرى تحرير سيناء وعودة أخر شبر من أرض مصر.

ياسر جلال

وقال الفنان ياسر جلال: "سيناء مصرية وستظل مصرية على مر التاريخ .. سيناء ليست مجرد أرض وإنما كتاب تاريخ مفتوح شاهد على الدنيا من أولها لآخرها.. وبدو سيناء ضهر وسند لجيشنا العظيم».

أشرف عبد الباقي

فيما قال الفنان أشرف عبد الباقي: «أنا واحد من الناس اللي حضرت حرب أكتوبر كان سني صغير لكن كنت فخور بالانتصار وفي سنة 82 سيناء تحررت وأهل سيناء كانوا ولا يزالوا مع الجيش المصري إيد بإيد».

محمد سلام

بينما قال الفنان محمد سلام: «من 44 سنة رجعت الأرض وفضل إحساس واحد إحساس بالفخر وإن مفيش فرق بين سيناوى وقاهرى وصعيدى كلنا دايما واحد.. اللى اتكتب بالدم عمره ما هيتنسى علشان كده سيناء كانت وهتفضل عنوان الكرامة المصرية تحيا مصر».

أسماء جلال

وقالت الفنانة أسماء جلال: «بعد كل انكسار بيجي انتصار وكل المصريين بيكونوا ايد واحدة، ودايما كتف بكتف مع قواتنا المسلحة».

دينا فؤاد

بينما قالت دينا فؤاد: «أهل سيناء حراس الأرض الحقيقون ولهم دور تاريخي مع جيش مصر في عودة أرض سيناء كاملة».

ريم مصطفى

وقالت ريم مصطفى: «بدو سيناء هما حراس الرمال والأرض وهم المعنى الحقيقي للجدعنة والانتماء وحبهم للأرض واضح وواقفين مع الجيش إيد واحدة».