قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فحم أبيض.. صدور ديوان لـ عبود الجابري في هيئة الكتاب

قسم الثقافة

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة «الإبداع العربي»، ديوان شعري جديد بعنوان «فحم أبيض» للشاعر العراقي عبود الجابري، في إضافة جديدة إلى مشهد الشعر العربي المعاصر.

ينفتح ديوان فحم أبيض على عوالم قاتمة تتقاطع فيها الذات مع قسوة الواقع، حيث يصطدم الشاعر بعتمة النفس والعالم، كاشفًا عن هشاشة الوجود الإنساني وعجزه عن الإمساك بالمعنى، لا تظهر الذات الشاعرة في النصوص بوصفها حضورًا مكتملًا، بل كأثر متشظٍ أو صدى بعيد، يتردد في فضاءات يغمرها القلق والأسئلة الوجودية.

ويتنقل الجابري بين اليومي والمجازي، والذاتي والكوني، ليقدم رؤية شعرية تكشف عن عالم مثقل بالقمع والعنف والزيف، عالم يُقيد الحب ويعيد إنتاج الخوف والصمت، وفي هذا السياق، تستحضر القصائد الأسطورة بوصفها مرآة للقلق الإنساني، كما يوظف الشاعر الرمز لاستعادة تاريخ من انتهاك البراءة وبرودة العلاقات، في محاولة لإعادة تشكيل العالم وصياغة معنى جديد للوطن.

يعكس ديوان فحم أبيض، عبر نصوصه، ملامح مقاومة وجودية تسعى إلى تثبيت حضور هش في عالم موسوم باللاجدوى، مع تطلع دائم نحو يقين يبدو مستحيل المنال، لكنه يظل محركًا للكتابة وسببًا في استمرارها.

ويُعد عبود الجابري شاعرًا ومترجمًا عراقيًا، عمل محررًا ومدققًا لغويًا، وتُرجمت أعماله إلى عدة لغات، منها الإنجليزية والفارسية والإسبانية والتركية.

يقيم في العاصمة الأردنية عمّان منذ عام 1993، وصدرت له عدة دواوين، من بينها «فهرس الأخطاء» (2007)، «يتوكأ على عماه» (2009)، «متحف النوم» (2013)، «فكرة اليد الواحدة» (2015)، «تلوين الأعداء» (2017)، «في البيت وما حوله» (2021)، و«فراغ بين فاصلتين» (2023).
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

