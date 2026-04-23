الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ده سؤال أهلاوي.. الضرائب توضح وضع مديونية الزمالك والأندية

منار عبد العظيم

ردّت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على سؤال الإعلامي شريف عامر بشأن ما إذا كان نادي الزمالك قد سدد الديون المتراكمة عليه، مؤكدة أن الملف يخضع لمنظومة تنظيمية واضحة داخل المصلحة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، قالت رئيس المصلحة مازحة إن من طرح السؤال “أهلاوي”، قبل أن توضح أن الزمالك عليه مديونية بالفعل، شأنه شأن عدد من الأندية والاتحادات الرياضية في مصر.

لجنة متخصصة لمتابعة مديونيات الأندية

وأشارت إلى وجود لجنة متخصصة داخل مصلحة الضرائب تعمل على متابعة ملف الأندية الرياضية، والتنسيق معها من أجل تحصيل مستحقات الدولة، مؤكدة أن هناك آليات مستمرة لتنظيم هذه المديونيات وجدولتها.

جدولة المديونيات وآليات السداد

وأوضحت أن مديونية نادي الزمالك تُعد كبيرة ويتم جدولتها بشكل مستمر، مثل باقي الأندية الرياضية، في إطار منظم يراعي أوضاع المؤسسات الرياضية المختلفة.

وأضافت أن بعض الحالات قد تشمل آليات سداد غير تقليدية، من بينها تبادل الأصول مع الجهات المتعثرة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

العمل بروح القانون

وشددت على أن مصلحة الضرائب تتعامل مع جميع الملفات “بروح القانون”، دون إجراءات مفاجئة أو تصعيدية، مع استمرار التعاون مع مختلف الجهات لضمان انتظام السداد.

ملف ضرائب الفنانين

وفي سياق آخر، أكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه لا توجد مشكلات مع الفنانين، مشيرة إلى وجود فرق دعم متواجدة بشكل مستمر داخل نقابة المهن التمثيلية، خاصة خلال موسم الإقرارات الضريبية.

