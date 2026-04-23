ذكرى وفاة نعيمة عاكف.. محطات فنية وإنسانية في حياة ملكة الاستعراضات

تحل اليوم، الخميس، ذكرى وفاة الفنانة الاستعراضية الشهيرة نعيمة عاكف، والتي تعد من أهم الفنانات الاستعراضيات في تاريخ السينما المصرية.

ولدت نعيمة عاطف في مدينة طنطا، حيث كان سيرك والدها يقدم عروضه في ليالي الاحتفال بمولد السيد النبوي، ليبدأ نجمعها يلمع، وبدأت تكتشف موهبتها من خلال السيرك وتقديم عروض الرقص البهلوانية والغناء.

واستطاعت الفنانة الراحلة نعيمة عاكف الحصول على لقب أفضل راقصة في العالم، من مهرجان الشباب العالمي بموسكو، نتيجة تعلمها العديد من الحركات في السيرك التي جاءت بنتائج إيجابية لها، وتقليد تلك الحركات في أفلامها السينمائية.

قدمت نعيمة عاكف التي تعد خالة والدة الفنانة صابرين، مع فرقة السيرك عروضا استعراضية شهيرة، وشاركت في ترويض الوحوش، والأكروبات في مصر.

من أشهر أفلام نعيمة عاكف، لهاليبو، وأحبك يا حسن، تمر حنة، العيش والملح، فتاة السيرك وغيرها من الأعمال الشهيرة.

نعيمة عاكف تزوجت مرتين الأولى من المخرج حسين فوزي رغم فارق السن الكبير بينهما، وأخرج لها كثيرا من الأفلام الناجحة، ولكنها انفصلت عنه لتتزوج من المحاسب صلاح الدين عبد العليم، وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد.

بينما كانت تسعى الفنانة الراحلة نعيمة عاكف في حياتها، شعرت بتعب شديد، وبعد الكشف اتضح أنها تعاني من سرطان الأمعاء، الذي كان سببا في وفاتها في عمر ناهز 37 عاما، متأثرة بمضاعفات المرض.