للمسجلين بهذه المأموريات.. تحذير عاجل من الضرائب المصرية

وجهت مصلحة الضرائب المصرية الممولين، وخاصة المنضمين حديثًا إلى المنظومة الجديدة SAP، إلى سرعة التوجه لاستلام الأكواد الخاصة بهم وتفعيل حساباتهم الإلكترونية، وذلك في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تمكينهم من تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية دون أي معوقات.

طالب بيان صادر عن مصلحة الضرائب المصرية؛ الممولين التابعين لمأموريات منطقة القاهرة أول، والتي انضمت مؤخرًا إلى المنظومة الجديدة في 1 أكتوبر 2025، بضرورة التوجه إلى المأموريات التابعين لها، أو إلى مركز دعم التحول الرقمي بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي ، وذلك لاستلام الأكواد الخاصة بهم وتفعيل حساباتهم على المنظومة الجديدة، حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية في موعدها.

وأوضحت أن منطقة القاهرة أول تشمل عشرة مأموريات مدمجة وهي مصر الجديدة أول ، ومصر الجديدة ثان ، مدينة نصر أول ، ومدينة نصر ثان ، ومدينة نصر ثالث ، والمهن الحرة لمنطقتي القاهرة أول وثان ، والنزهة ، ومدينة السلام ، المرج ، بدر.

استلام الأكواد

وأوضحت المصلحة أن استلام الأكواد وتفعيل الحسابات يُعد خطوة أساسية للتعامل على المنظومة الإلكترونية، والاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها، وفي مقدمتها تقديم الإقرارات إلكترونيًا بسهولة ويسر.

وأكدت المصلحة حرصها على تيسير الإجراءات على الممولين، مشيرة إلى أن التأخر في استلام الأكواد وتفعيل الحسابات قد يؤدي إلى التزاحم في الأيام الأخيرة قبل انتهاء موسم الإقرارات، وهو ما قد يعيق بعض الممولين عن تقديم إقراراتهم في الوقت المناسب.

وتهيب المصلحة بجميع الممولين سرعة المبادرة وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، تفاديًا لأي ضغوط أو معوقات قد تؤثر على إتمام الإجراءات في مواعيدها.

كما دعت المصلحة الممولين إلى الاستفادة من الندوات التوعوية الأونلاين التي يتم تنظيمها بشكل يومي، ويتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.