4 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟
من القطاعات الواعدة.. رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لإعادة تدوير البلاستيك بالسخنة باستثمارات 5 ملايين دولار
اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
وزير الخارجية الإندونيسي ينفي فرض رسوم جمركية على المرور عبر مضيق ملقا
ماكرون يبحث في قبرص واليونان تعزيز الشراكات الاستراتيجية وقضايا الاستقرار الإقليمي
مشروب الطاقة.. أضراره ومتى يجب تناوله
رئيس الوزراء: نعمل على ترسيخ شعار صنع في مصر عبر منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
هل يجوز مساعدة ابني فى ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي يفتتح مصنع "بيرل بولي يوريثان" للكيماويات لدعم صناعات السيارات والأجهزة المنزلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

للمسجلين بهذه المأموريات.. تحذير عاجل من الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
محمد يحيي

وجهت مصلحة الضرائب المصرية الممولين، وخاصة المنضمين حديثًا إلى المنظومة الجديدة SAP، إلى سرعة التوجه لاستلام الأكواد الخاصة بهم وتفعيل حساباتهم الإلكترونية، وذلك في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تمكينهم من تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية دون أي معوقات.

طالب بيان صادر عن مصلحة الضرائب المصرية؛  الممولين التابعين لمأموريات منطقة القاهرة أول، والتي انضمت مؤخرًا إلى المنظومة الجديدة في 1 أكتوبر 2025، بضرورة التوجه إلى المأموريات التابعين لها، أو إلى مركز دعم التحول الرقمي بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي ، وذلك لاستلام الأكواد الخاصة بهم وتفعيل حساباتهم على المنظومة الجديدة، حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية في موعدها.

وأوضحت أن منطقة القاهرة أول تشمل عشرة مأموريات مدمجة وهي مصر الجديدة أول ، ومصر الجديدة ثان ، مدينة نصر أول ، ومدينة نصر ثان ، ومدينة نصر ثالث ، والمهن الحرة لمنطقتي القاهرة أول وثان ، والنزهة ، ومدينة السلام ، المرج ، بدر.

استلام الأكواد

وأوضحت المصلحة أن استلام الأكواد وتفعيل الحسابات يُعد خطوة أساسية للتعامل على المنظومة الإلكترونية، والاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها، وفي مقدمتها تقديم الإقرارات إلكترونيًا بسهولة ويسر.

وأكدت المصلحة حرصها على تيسير الإجراءات على الممولين، مشيرة إلى أن التأخر في استلام الأكواد وتفعيل الحسابات قد يؤدي إلى التزاحم في الأيام الأخيرة قبل انتهاء موسم الإقرارات، وهو ما قد يعيق بعض الممولين عن تقديم إقراراتهم في الوقت المناسب.

وتهيب المصلحة بجميع الممولين سرعة المبادرة وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، تفاديًا لأي ضغوط أو معوقات قد تؤثر على إتمام الإجراءات في مواعيدها.
كما دعت المصلحة الممولين إلى الاستفادة من الندوات التوعوية الأونلاين التي يتم تنظيمها بشكل يومي، ويتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

الذهب

الدولار والطلب المحلي.. المحرك الخفي لجنون الذهب في مصر رغم هدوء الخارج

أرشيفية

خبير علاقات دولية: تحركات مصر تقود جهود التهدئة وتدعم استقرار المنطقة

صورة أرشيفية

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار والخضروات وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

بالصور

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

فيديو

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

وزارة الأوقاف

الأوقاف: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لسلام الأقوياء ومنطق خطة الرشد النبوية

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد