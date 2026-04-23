باستثمارات 182.5 مليون دولار ويوفر 1300 فرصة عمل.. مدبولي يفتتح 9 مشروعات صناعية بالسخنة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مصانع أواني الطهي بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مصانع تصنيع المنتجات الورقية "مناديل ورقية وحفضات" بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته اليوم، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.



وتتضمن الافتتاحات 9 مشروعات في قطاعات صناعية استراتيجية حيوية، تشمل كلا من الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات الزجاج، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والبولي يوريثان، وصناعات التعبئة والتغليف، وإعادة التدوير، ويبلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 182.5 مليون دولار أمريكي، بما يوفر أكثر من 1300 فرصة عمل، على مساحة إجمالية قدرها 337,998 م².

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تكثف جهودها لتشجيع الصناعة المصرية، وتوطين وتشجيع مختلف الصناعات (الحيوية والإنتاجية)، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي في التنمية الاقتصادية، مع السعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لضخها في قطاع الصناعة في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.