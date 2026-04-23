تشميع مركز طبي خاص خلال حملة مفاجئة للعلاج الحر في دمنهور بالبحيرة

قادت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، لجنة متخصصة في حملة تفتيشية مفاجئة جرت في ساعة متأخرة من الليل، استهدفت أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة دمنهور.

وأسفرت الحملة عن التشميع الفوري للمنشأة نظرا لثبوت مخالفات جسيمة تتطلب الوقف الفوري للنشاط، وتحرير محضر بالمخالفات المضبوطة لتوثيق التجاوزات القانونية والاشتراطات الصحية المفقودة تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة.

ويأتي ذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وبناءً على تكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لمستوى الخدمات الصحية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة في أوقات متأخرة من الليل والفجر؛ لضمان جودة الخدمة وحماية صحة المواطنين.

وأكدت مديرية الصحة أن هذه التحركات تأتي ضمن الدور الرقابي المكثف لمديرية العلاج الحر، بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالمعايير الطبية والاشتراطات القانونية التي تضمن سلامة المرضى ورفع مستوى رضا المنتفعين.

من جانبه، شدد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة، على أن المديرية لن تتهاون مع أي خروج عن القانون أو تقصير قد يمس صحة المواطن البحراوي، مؤكدًا استمرار هذه الجولات التفقدية في كافة الأوقات لضبط المنظومة الصحية والحد من الشكاوى، وتطبيق الإجراءات القانونية المشددة حيال أي مخالفة يتم رصدها