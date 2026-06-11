سيثولي ثالث لاعب يُطرد في تاريخ مشاركات جنوب أفريقيا بكأس العالم

شهد تاريخ مشاركات منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس العالم حالات طرد محدودة للغاية، حيث لم يتعرض لاعبو “البافانا بافانا” للبطاقات الحمراء إلا في مناسبات نادرة عبر مشوارهم في المونديال.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين تم طردهم مع منتخب جنوب أفريقيا في تاريخ البطولة على النحو التالي:

ألفريد فيري أمام منتخب الدنمارك، يوم 18 يونيو 1998.

إيتوميلينغ خوني أمام منتخب أوروغواي، يوم 16 يونيو 2010.

سفيهيلو سيثولي أمام منتخب المكسيك، يوم 11 يونيو 2026.

وبهذا الطرد، وبعد مرور 16 عامًا على آخر حالة طرد سابقة، أصبح سفيهيلو سيثولي ثالث لاعب فقط يتعرض للطرد بقميص منتخب جنوب أفريقيا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، في رقم يعكس ندرة هذه الحالات داخل مشوار الفريق في البطولة العالمية.