محافظ البحيرة: استلام وتوريد كافة أجهزة التابلت المخصصة لطلاب الثانوية العامة

تسلم تعليم البحيرة كافة أجهزة التابلت اللازمة لطلاب الثانوية العامة بالكامل بنطاق المحافظة، بما يسهم فى دعم قدرات الطلاب على التعامل مع أدوات المعرفة الحديثة وبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ببدء توزيع الأجهزة على الطلاب اعتبارًا من اليوم والغد، مع التأكيد على أهمية تدريب الطلاب على استخدام التابلت بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة منه في العملية التعليمية.

وتتقدم مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بقيادة يوسف الديب، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وللسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، لسرعة توريد أجهزة التابلت وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، بما يعكس حرص جميع الجهات المعنية على مصلحة الطلاب وتوفير احتياجاتهم التعليمية.