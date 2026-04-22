ضبط 11 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة تفتيشية على المخابز البلدية بالبحيرة

شنت إدارة تموين شبراخيت بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة استهدفت المخابز البلدية بنطاق المركز، للتأكد من التزامها بالقرارات والقوانين التموينية، بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبالتنسيق مع سهير زعتر، وكيل المديرية، ومراد عبد القادر مسعود، رئيس مركز ومدينة شبراخيت.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 4 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط 3 مخابز بلدية للامتناع عن إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وضبط مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، مما يعد مخالفة للاشتراطات الصحية، وضبط مخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية للمخبز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر التموينية لعرضها على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

جاءت الحملة بإشراف مجدي عبد الغني، مدير الإدارة، وبرئاسة محمد بدر، مأمور الضبط القضائي، وبمشاركة مبروك أبو هيف بالإدارة، وتؤكد مديرية التموين استمرار حملاتها الرقابية لردع المخالفين والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.