الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ البحيرة ووفد الاتحاد الأوروبي يتفقدان الحديقة المتحفية ومعرض المشغولات اليدوية | صور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ووفد الاتحاد الأوروبي، بزيارة عدد من المواقع التاريخية، في إطار دعم سبل التعاون المشترك والتعريف بالمقومات الاثرية والسياحية برشيد.

حيث قاموا بزيارة الحديقة المتحفية، والتي تُعد نموذجًا فريدًا يجمع بين عبق التاريخ وروعة التنسيق الحضاري، وتقع أمام متحف رشيد القومي الأثري على مساحة 3000 متر مربع، وقد أُنشئت لتضم القطع الأثرية الضخمة وتُستخدم كصالة عرض مفتوح للتراث القديم، فضلًا عن كونها مزارًا سياحيًا ومتنفسًا للأهالي والزائرين.

وتضم الحديقة عددًا من المكونات الخدمية والثقافية، من بينها قاعة ندوات لكبار الزوار، ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مكتبة تضم مجموعة قيمة من الكتب والمراجع التاريخية والتراثية الخاصة بمدينة رشيد.

كما تفقدت المحافظ والوفد الأوروبي معرضي الفن التشكيلي والمشغولات اليدوية، والذي يعكس مهارة الحرفيين ويجسد روح التراث الأصيل، من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الأعمال الخشبية، وصناعة الفخار، والجريد، والأركت، وغيرها من الصناعات اليدوية.

وخلال الجولة، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن إعجابه بالمستوى المتميز وجودة المنتجات المعروضة، وخاصة سجاد رشيد اليدوي المتميز الذي يعكس براعة الحرفيين ودقة الصناعة التراثية، مشيدين بروح الإبداع والتميز التى ينفرد بها الحرفيون برشيد، الذين قدموا هدايا تذكارية لوفد الاتحاد الأوروبي، تعبيرًا عن الترحيب وتقديرًا لهذه الزيارة، وإبرازًا لروح الود والتعاون الثقافي بين الجانبين.

كما شهد الوفد عرض فني تراثي مميز، جسّد ملامح الفلكلور الشعبي المصري لفرقة البحيرة للفنون الشعبية، ونال استحسان الحضور لما قدمه من فقرات فنية تعكس أصالة وتنوع الثقافة المصرية.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد برحلة نيلية بمدينة رشيد، استمتعوا خلالها بالطبيعة الخلابة، وما تعكسه المدينة من طابع جمالي فريد يجمع بين التاريخ وروعة الطبيعية، في مشهد يجسد سحر المكان وعمق هويته الحضارية.

وقامت الدكتورة المحافظ بإهدائهم مجموعة من الهدايا التذكارية عن رشيد بصفة خاصة والبحيرة بصفة عامة، أبرزها نموذج حجر رشيد مفتاح الحضارة المصرية القديمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

المستشارة امل عمار تشارك في منتدى نوت لقضايا المرأة لاطلاق كتاب امراة من صعيد مصر

أمل عمار : كتاب امرأة من صعيد مصر لمبرفت التلاوى كشف عن مسيرتها الثرية

آباء الكنيسة الكاثوليكية

الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف السنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

مدير أعمال Visa

"فيزا" تفتح الباب أمام التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد