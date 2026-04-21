محافظ البحيرة تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الدولي .. صور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفدًا رفيع المستوى من بعثة الإتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية برئاسة السيد نيكولاوس زايميس مستشار وزير ورئيس قسم التجارة، إلى جانب باقي أعضاء الوفد من دول النمسا وبلغاريا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، في تأكيد واضح على اهتمام أوروبي متزايد بتعزيز الشراكه مع محافظة البحيرة.

وفى مستهل اللقاء رحبت محافظ البحيرة بالوفد على أرض المحافظة، مؤكدة أن البحيرة تُعد من المحافظات الواعدة التي تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية وسياحية متنوعة، تجعلها بيئة جاذبة للتعاون الدولي، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.

وخلال الزيارة، رافقت المحافظ الوفد في جولة تفقدية شملت مسجد أبو مندور الأثري، والذي يُعد من أبرز معالم رشيد، حيث استمعوا لشرح تفصيلى حول المسجد والذى يقع على شبه جزيرة "تل أبو مندور" كربوة مرتفعة على نهر النيل، ويتميز بطرازه المعماري الفريد، كما يضم المسجد ضريحًا وبئرًا للمياه العذبة.

وأعرب وفد الإتحاد الأوروبي عن إعجابهم الكبير بما تتمتع به مدينة رشيد من طبيعة خلابة تجمع بين إطلالتها المتميزة على نهر النيل والبحر، بما يعكس تفرد موقعها الجغرافي وتميزها السياحي، مشيدين بما يحمله مسجد أبو مندور من قيمة تاريخية ومعمارية فريدة، مؤكدين أن ما شهدوه يعكس حجم الجهود المبذولة للحفاظ على التراث وتطوير المواقع الأثرية، بما يعزز من فرص جذب المزيد من الحركة السياحية الدولية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن مدينة رشيد الباسلة والخالدة، تحظى باهتمام ودعم كبير من فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، لما تمتلكه من تاريخ عريق ومكانة حضارية متميزة، حيث تضم 58 موقعًا أثريًا، من بينها 22 منزلًا أثريًا، و12 مسجدًا وضريحًا وحمامًا أثريًا، بالإضافة إلى 9 طوابي دفاعية.

مشيرة إلى ان المحافظة اتخدت خطوات فعلية لتنفيذ مشروع تطوير شامل لمدينة رشيد، بهدف استغلال المقومات التاريخية والآثرية التي تتمتع بها المدينة، لتكون وجهة سياحية عالمية تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت المحافظ أنه تم تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد في إطار جهود الدولة للحفاظ على التراث التاريخي وتعظيم الاستفادة منه سياحيًا، بما يسهم في وضع رشيد على خريطة السياحة العالمية.

رافق المحافظ.. اللواء ياسر الدمينى رئيس مركز ومدينة رشيد والدكتورة رشا فوزى مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحيه والمبادرات والدكتور عبد الصبور الأنصاري وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.

