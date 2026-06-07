أحمد شلبي: تسليمات جديدة تؤكد تطور المشروعات متعددة الاستخدامات بشرق القاهرة

صرّح أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لتطوير مصر بأن إطلاق مرحلة سكنية جديدة جاهزة للتسليم في مشروع بلومفيلدز بمدينة مستقبل سيتي يعكس التقدم المتواصل في معدلات التنفيذ والإنشاء، مؤكدًا أن المشروع يشهد نموًا تدريجيًا في نسب الإشغال مع استقبال مزيد من الأسر خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن بلومفيلدز يقوم على مخطط عمراني متكامل متعدد الاستخدامات، يجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية داخل نطاق واحد، بما يسهم في توفير بيئة معيشية متكاملة ترتكز على التخطيط المسبق وكفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.

وأشار إلى أن المشروع يمتد على مساحة 325 فدانًا، ويضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب مكونات خدمية متنوعة، لافتًا إلى أن تسليم الوحدات السكنية بدأ بنهاية عام 2022، مع استمرار استكمال المراحل المختلفة بالتوازي مع توسع قاعدة السكان.

ويأتي إطلاق المرحلة الجديدة ضمن خطة تنفيذية تواصلها تطوير مصر، في إطار توجه يستهدف تعزيز نموذج المجتمعات العمرانية المتكاملة بشرق القاهرة ودعم استدامة التشغيل داخل مشروع بلومفيلدز.