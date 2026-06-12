جنوب إفريقيا بـ 9 لاعبين.. بطاقة حمراء ثانية لـ سيمبا زواني أمام المكسيك

تعرض سيمبا زواني لاعب منتخب جنوب إفريقيا للطرد خلال مواجهة منتخب المكسيك في المواجهة التي تجمعهما، على ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وتعرض زواني للطرد بالبطاقة الحمراء بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو التي أكدت تعدي اللاعب جنوب إفريقي على لاعب المكسيك ليستحق البطاقة الحمنراء مباشرة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

الهدف الثاني للمكسيك

ونجح راؤول خيمينيز في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب المكسيك في مرمى منتخب جنوب إفريقيا لتصبح النتيجة 2-0 للمكسيك، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وسجل خيمينيز الهدف من رأسية رائعة في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

طرد يايا سيتول

تعرض يايا سيتول مدافع منتخب جنوب إفريقيا للطرد المباشر خلال مواجهة المكسيك، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وتعرض يايا سيتول للطرد مباشرة بالبطاقة الحمراء عقب عرقلته للاعب منتخب المكسيك أثناء إنفراده بالمرمى في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا بتقدم المكسيك بنتيجة 1-0، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وسجل خوليان كينيونيس الهدف لصالح المكسيك في الدقيقة 9 من إنطلاق المباراة.

تشكيل المكسيك وجنوب إفريقيا

أعلنت المكسيك وجنوب أفريقيا عن التشكيلة الرسمية في المواجهة التي تجمعهما، الخميس، في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2026 والتي تقام في 3 دول لأول مرة بالتاريخ في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويقع منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، برفقة كوريا الجنوبية والتشيك.

تشكيل المكسيك في افتتاح كأس العالم:

حراسة المرمى: راؤول رنجل.

خط الدفاع: خوسيه أورتيز، جون فاسكيز، سيزار مونتيس، إسرائيل رييس.

خط الوسط: برايان جوتيريز، إريك ليرة، ألفارو فيدالجو.

خط الهجوم: خوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفارادو.

تشكيل جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، إيم أوكون، مبكيزيلي مبوكازي، نكوسيناثي سيبسي، أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثول، جايدن آدامز

خط الهجوم: لايلي فوستر، إقرام راينرز.