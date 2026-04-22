توريد 2354 طن قمح.. الذهب الأصفر يتدفق بقوة في صوامع البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح حتى صباح اليوم الأربعاء 22 أبريل بلغ 2354 طنًا، مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات المبكرة تعكس حجم الاستجابة الإيجابية من المزارعين، والتعاون المثمر مع أجهزة الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي.

وأوضحت المحافظ أنه تم تجهيز 39 موقعًا لاستلام الأقماح، تنوعت ما بين صوامع وشون وهناجر ونقاط تجميع، مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الفنية والتخزينية، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد.

وفي إطار إحكام منظومة العمل، تم تنظيم حركة دخول وخروج سيارات النقل داخل مواقع الاستلام، بما يحقق السيولة المرورية ويمنع التكدسات، ويسهم في تسريع وتيرة التوريد وإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.

كما تتم أعمال الاستلام تحت إشراف لجان متخصصة تضم ممثلين عن التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان فحص الأقماح بدقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة في الاستلام، مع تحديد درجات النقاوة بدقة، موجهةً بسرعة صرف مستحقات الموردين فورياً و بحد أقصى 48 ساعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار المتابعة اليومية لمنظومة توريد القمح بكافة مواقع الاستلام، مع التعامل الفوري مع أية معوقات، لضمان تحقيق المستهدف من الكميات الموردة خلال الموسم الحالي.