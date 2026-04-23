الحكم على ربة منزل أنهت حياة ابنتها الرضيعة في البحيرة.. اليوم

تصدر محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، الحكم على "مي.إ.م" 23 عاما، ربة منزل، المتهمة بقتل ابنتها الرضيعة بعد إحالة أوراقها لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

استمعت المحكمة برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، مصطفي أحمد سليمان، لمرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمة.

وكانت قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة بشعة إثر قيام ربة منزل بإخفاء ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر داخل الدولاب، وذلك لاتهام خطيبها السابق بخطفها وقتلها، للانتقام منه لوجود خلافات بينهما، وأبلغت بتغيب الطفلة، وعقب رجعوها المنزل وجدتها جثة هامدة.