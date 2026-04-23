رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تحرك برلماني ميداني لحل أزمات الإشغالات بالقنطرة غرب وتيسيرات جديدة لأصحاب المحلات

لقاء النائب موسى خالد موسى عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية بـ محمد عيد رئيس المركز والمدينة
فريدة محمد

التقى النائب موسى خالد موسى عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية بـ محمد عيد رئيس المركز والمدينة، خلال زيارته الميدانية إلى مركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك لبحث ومتابعة ملف الإشغالات والتحديات التي تواجه أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة، في إطار اهتمامه المستمر بمتابعة مشكلات المواطنين والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المواطنين، حيث أشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الجهود الحالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير ومحافظ الإسماعيلية، والتي تستهدف تنظيم الشارع وفرض الانضباط، بالتوازي مع تقديم تيسيرات حقيقية لأصحاب الأنشطة التجارية.

وأوضح اللواء محمد عيد أن من أبرز هذه التيسيرات تخفيض رسوم إصدار التراخيص للمحلات التجارية بنسبة 50%، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المحلات لتقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تسهيل إجراءات استخراج رخص الإشغال بما يتوافق مع القوانين المنظمة، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

ويعكس هذا التحرك الميداني حرص النائب موسى خالد على التواصل المباشر مع الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة حل المشكلات على أرض الواقع بدلًا من الاكتفاء بالحلول النظرية.

كما يعزز هذا النهج من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة في الملفات التي تمس الحياة اليومية مثل الإشغالات والتراخيص.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل حجم المخالفات وتحسين الشكل الحضاري للمدينة، فضلًا عن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمجهم في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار المحلي في مختلف القطاعات.

