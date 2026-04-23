فتحي سند: تتويج الزمالك بالدوري أو الكونفدرالية “إعجاز” في ظل الأزمات

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بتجربة جون إدوارد داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أنها ناجحة بغض النظر عن نتائج الموسم من حيث الفوز بالدوري أو الكونفدرالية.

وأوضح فتحي سند، خلال تصريحاته عبر قناة “أون سبورت”، أن تقييم التجربة يجب أن يُبنى على الإمكانيات والظروف التي تولى فيها المسؤولية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من البناء الجيد تمت خلال الموسم على قاعدة لم تكن موجودة من قبل، إلى جانب استقرار داخل غرفة الملابس وتقارب في الجوانب المالية بين اللاعبين.

وأضاف أن تتويج الزمالك ببطولتي الدوري والكونفدرالية في ظل إيقاف القيد والأزمات المالية الحالية سيكون بمثابة “إعجاز”، مؤكدًا أن الفريق لم يكن مرشحًا للمنافسة بشكل قوي هذا الموسم منذ بدايته.

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع نادي الزمالك بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين الفريقين.

وتُعد المباراة محطة حاسمة في مشوار الفريقين نحو المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الطرفين خلال المرحلة النهائية من البطولة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.