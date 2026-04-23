الدبابة vs الساحر.. الأوراق الرابحة كلمة السر في لقاء الزمالك وبيراميدز

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأبيض لمواصلة تصدره في مرحلة التتويج.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من مجموعة التتويج. وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، نظرًا لتقارب النقاط بين الفرق المتنافسة، ما يجعلها حاسمة في سباق اللقب.

وتذاع مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

وتمتلك الأجهزة الفنية لفريقا الزمالك وبيراميدز العديد من الأوراق الرابحة في لقاء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

من جانبه يعول معتمد جمال مدرب الزمالك على البرازيلي خوان بيزيرا باعتباره أحد الأوراق الهجومية الرابحة للفارس الأبيض عبر تحركاته ومهاراته الفنية فضلا عن ثنائي الهجوم ناصر منسي والفلسطيني عدي الدباغ.

كما يرتكن معتمد جمال علي مسمار خط الوسط محمد شحاتة في إفشال الهجمات لفريق بيراميدز إلي جانب تحركات عبدالله السعيد وتمريراته السحرية وتدعيمه للشق الهجومي.

فيما يمتلك الكرواتي يورتشيتش أوراق عديدة في لقاء الزمالك يأتي في مقدمتها الدبابة الكونغولية فيستون ماييلي في الهجوم إلي جانب الدينامو المغربي وليد الكرتي.

بينما فرض ناصر ماهر ساحر خط الوسط نفسه على تشكيلة الكرواتي يورتشيتش والذي يعتمد عليه فى خط الإمداد لهجمات الفريءق السماوي إلي جانب تحركات أحمد عاطف قطا المزعجة لدفاعات الزمالك.

التشكيل المتوقع للزمالك

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، وجاء كالتالي:

• حراسة المرمى: مهدي سليمان

• خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

• خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبدالله السعيد

• خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

استقر الكرواتي يورتشيتش علي تشكيل فريق بيراميدز المتوقع أمام الزمالك والذى جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – كريم حافظ – محمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين – ناصر ماهر – وليد الكرتي – عودة فاخوري – أحمد عاطف قطا.

الهجوم: فيستون مايلي.