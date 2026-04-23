الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مونديال 2026 يقترب.. نسخة تاريخية تكتب فصلا جديدا في كرة القدم

مونديال 2026
مونديال 2026
أمينة الدسوقي

مع اقتراب صافرة البداية، يدخل العالم في حالة ترقب غير مسبوقة، إذ لم يتبقي سوى نحو 50 يوما على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، الحدث الرياضي الأكبر عالميا، الذي سيستحوذ على اهتمام الجماهير لأكثر من شهر، بحثًا عن بطل جديد يعتلي عرش الكرة العالمية.

 نسخة استثنائية بنظام جديد

تحمل نسخة 2026 طابعا تاريخيا مختلفا، ليس فقط من حيث الحماس المرتقب، بل أيضا بسبب التغييرات الجذرية في نظام البطولة، فللمرة الأولى، سيشارك 48 منتخبا بدلا من 32، ما يفتح الباب أمام مزيد من المنافسة ويمنح فرصا أوسع لمنتخبات من مختلف القارات لإثبات حضورها.

صراع العمالقة ووداع محتمل لأساطير اللعبة

يدخل منتخب الأرجنتين البطولة حاملا لقب النسخة الماضية في قطر 2022، لكنه لن يكون المرشح الوحيد للاحتفاظ باللقب في ظل احتدام المنافسة.

وتتجه الأنظار إلى مجموعة من النجوم الكبار الذين قد تكون هذه البطولة محطتهم الأخيرة على الساحة الدولية، في مقدمتهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ما يضفي طابعا عاطفيا إضافيا على البطولة، ويزيد من زخم التحديات بين كبار اللعبة.

 افتتاح يحمل عبق التاريخ

تنطلق البطولة رسميا في 11 يونيو، عبر حفل افتتاحي مرتقب يحتضنه ملعب "أزتيكا" الشهير في المكسيك، أحد أكثر الملاعب ارتباطا بتاريخ كأس العالم.

وتشهد المباراة الافتتاحية مواجهة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، في تكرار لسيناريو افتتاح مونديال 2010، حين تعادل الفريقان 1-1 في لقاء لا يزال عالقا في الأذهان، خاصة هدف سيفيو تشابالالا الذي أصبح أيقونة افتتاحيات البطولة.

هذا التكرار يطرح تساؤلات مثيرة هل يعيد التاريخ نفسه، أم نشهد نتيجة مختلفة هذه المرة؟

 ثلاث دول تستضيف الحدث الأكبر

تقام البطولة في ثلاث دول لأول مرة في التاريخ الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، عبر 16 مدينة مختلفة، في تجربة تنظيمية غير مسبوقة تعكس الطابع العالمي المتنامي للبطولة.

 مدة قياسية ونظام تأهل موسع

تمتد منافسات كأس العالم 2026 لمدة 39 يوما، لتكون الأطول في تاريخ البطولة، مقارنة بالنسخ السابقة.

وسيُعتمد نظام جديد يتكون من 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32، إيذانًا بانطلاق مرحلة خروج المغلوب بنظام موسع.

 الختام في نيوجيرسي

تُختتم فعاليات البطولة يوم 19 يوليو، حيث يتوج بطل العالم على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في ليلة كروية ينتظرها عشاق اللعبة حول العالم.

بين طموحات التتويج ووداع الأساطير، تبدو نسخة 2026 مرشحة لتكون واحدة من أكثر نسخ كأس العالم إثارة في التاريخ، فهل نشهد بطلًا جديدًا أم استمرارا لهيمنة الكبار؟

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

