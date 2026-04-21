وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبو ريدة: مباراة ودية أمام منتخب أوروبي قبل مونديال 2026 ومواجهة البرازيل 6 يونيو

كشف هاني أبو ريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، استعدادات المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم 2026، التي ستقام في شهر يونيو القادم بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأكد أبو ريدة ، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، بحضور وزير الشباب ، والتوأم حسام وابراهيم حسن ، أن المنتخب القومي سيخوض مباراة ودية مع أحد الفرق الأوروبية قبل السفر إلي المونديال ، علي أن يعقد اجتماع مع الجهاز الفني يوم ٢٣ مايو المقبل ، للاتفاق علي خطة الاعداد .

وأشار إلى أنه المنتخب سيتوحه الي الولايات المتحدة يوم ،ليواجهة منتخب البرازيل في مباراة ودية يوم ٦ يونيه ، لافتا إلي أن الإشكالية التي ستواجه المنتخب أنه سيضطر للسفر بالطيران ٥٠ دقيقة من مقر الإقامة عند خوض كل مباراة من المبارايات الثلاث التي سيخوضها في دور المجموعات .

وأضاف أن بطولة كأس العالم في قطر كانت اسهل في التنقلات حيث كانت الملاعب في منطقة واحدة ،بعكس البطولة المقبلة التي ستقام في ٣ دول، لافتا إلي أن اتحاد الكرة لديه ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين علي تحقيق نتائج إيجابية في المونديال من أجل إسعاد جماهير الكرة المصرية قائلا :" اولادنا رجالة دائما وقت الحدث .. ونطلب من الجماهير المصرية الدعاء لهم ".

وأكد أبو ريدة أن المنتخب القومي لكرة القدم ، وصل لبطولة كأس العالم ٤ مرات فقط في تاريخه ، وعندما تصعد كل مرة يصل إلينا الاحساس أننا وصلنا مرات عديدة ، ولكن الواقع اننا صعدنا كأس العالم أعوام ، ٣٤ ١٩و٩٠ ١٩و١٩١٨ و٢٠٢٦، ولكن الحقيقة ليس لدينا التاريخ الكبير في كأس العالم ، علي عكس بطولة إفريقيا .

وأضاف : لدينا انجازات في أمم إفريقيا في التاريخ الحديث وقبل ذلك كانت انجازات إعلامية ، معبرا عن سعادته بوجود التوأم في كأس العالم ٢٠٢٦ علي رأس الجهاز الفني بعدما مثلوا مصر في كأس العالم ١٩٩٠.

وعن الدعم المقدم من وزارة الشباب ، لدعم المنتخب القومي ، أكد ابو ريدة أن تكاليف سفر الفريق بالطيران تتكلف 2مليون دولار ، وميزانية وزارة الشباب ضعيفة جدا وهو ما يجعلنا نؤكد أن ميزانية الوزارة أولي بها شباب مصر من خلال إنشاء ملاعب لهم لممارسة الرياضة.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

خبير صناعة السيارات: ارتفاع الأسعار مستمر بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي

ضياء العوضي

الجمعية المصرية للطب الوظيفى: ضياء العوضى كان يرفض أفكارا طبية لا تقبل النقاش

جمال رائف، المحلل السياسي

جمال رائف: تعيين سفير إسرائيلي في «أرض الصومال» جريمة دبلوماسية

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد