أبو ريدة: مباراة ودية أمام منتخب أوروبي قبل مونديال 2026 ومواجهة البرازيل 6 يونيو

كشف هاني أبو ريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، استعدادات المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم 2026، التي ستقام في شهر يونيو القادم بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأكد أبو ريدة ، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، بحضور وزير الشباب ، والتوأم حسام وابراهيم حسن ، أن المنتخب القومي سيخوض مباراة ودية مع أحد الفرق الأوروبية قبل السفر إلي المونديال ، علي أن يعقد اجتماع مع الجهاز الفني يوم ٢٣ مايو المقبل ، للاتفاق علي خطة الاعداد .

وأشار إلى أنه المنتخب سيتوحه الي الولايات المتحدة يوم ،ليواجهة منتخب البرازيل في مباراة ودية يوم ٦ يونيه ، لافتا إلي أن الإشكالية التي ستواجه المنتخب أنه سيضطر للسفر بالطيران ٥٠ دقيقة من مقر الإقامة عند خوض كل مباراة من المبارايات الثلاث التي سيخوضها في دور المجموعات .

وأضاف أن بطولة كأس العالم في قطر كانت اسهل في التنقلات حيث كانت الملاعب في منطقة واحدة ،بعكس البطولة المقبلة التي ستقام في ٣ دول، لافتا إلي أن اتحاد الكرة لديه ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين علي تحقيق نتائج إيجابية في المونديال من أجل إسعاد جماهير الكرة المصرية قائلا :" اولادنا رجالة دائما وقت الحدث .. ونطلب من الجماهير المصرية الدعاء لهم ".

وأكد أبو ريدة أن المنتخب القومي لكرة القدم ، وصل لبطولة كأس العالم ٤ مرات فقط في تاريخه ، وعندما تصعد كل مرة يصل إلينا الاحساس أننا وصلنا مرات عديدة ، ولكن الواقع اننا صعدنا كأس العالم أعوام ، ٣٤ ١٩و٩٠ ١٩و١٩١٨ و٢٠٢٦، ولكن الحقيقة ليس لدينا التاريخ الكبير في كأس العالم ، علي عكس بطولة إفريقيا .

وأضاف : لدينا انجازات في أمم إفريقيا في التاريخ الحديث وقبل ذلك كانت انجازات إعلامية ، معبرا عن سعادته بوجود التوأم في كأس العالم ٢٠٢٦ علي رأس الجهاز الفني بعدما مثلوا مصر في كأس العالم ١٩٩٠.

وعن الدعم المقدم من وزارة الشباب ، لدعم المنتخب القومي ، أكد ابو ريدة أن تكاليف سفر الفريق بالطيران تتكلف 2مليون دولار ، وميزانية وزارة الشباب ضعيفة جدا وهو ما يجعلنا نؤكد أن ميزانية الوزارة أولي بها شباب مصر من خلال إنشاء ملاعب لهم لممارسة الرياضة.