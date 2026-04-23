أسعار البنزين لن تعود لمستوياتها السابقة بعد الحرب والعمل عن بعد مستمر.. رسائل مهمة من مدبولي للشعب

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من التصريحات المهمة ووجه العديد من الرسائل للشعب المصري عن الأوضاع الاقتصادية في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط .


أسعار البنزين لن تعود لمستوياتها السابقة 

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  إن أسعار البنزين والوقود لن تعود إلى مستوياتها السابقة بشكل فوري بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة يحتاج إلى وقت كبير.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتوقع أن تبدأ الأوضاع في التحسن تدريجيًا بنهاية العام، مع إمكانية عودة الأسواق إلى قدر من الاستقرار حال تراجع حدة التوترات العالمية.

وأشار إلى أن الدولة تتابع تطورات أسواق الطاقة بشكل مستمر، وتتعامل مع التغيرات الراهنة وفقًا للمعطيات الدولية لضمان استقرار السوق المحلي.

استمرار العمل عن بعد 

قال د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن العمل بنظام العمل عن بُعد سيستمر يوم الأحد ضمن الإجراءات التنظيمية المعمول بها حاليًا، في إطار توجه الدولة لتطوير أساليب العمل وتحقيق الكفاءة في الأداء.

وفيما يتعلق بمواعيد غلق المحلات، أوضح أن لجنة الأزمات ستعقد اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لتقييم الوضع خلال الشهر الماضي، من أجل الوصول إلى قرار نهائي يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، على أن يتم حسم المواعيد وفق نتائج التقييم

لا صحة لتوقف عشرات المصانع 

أكد  د. مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله بشأن توقف عشرات المصانع لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن قطاع الصناعة في مصر يشهد أداءً قويًا خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الصناعة المصرية تعيش واحدة من أفضل مراحلها، مشيرًا إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون توقف، في إطار دعم الدولة المستمر لقطاع الإنتاج وتعزيز قدرته التنافسية.

سيناريوهات للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة 


قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه كان حريصًا على عرض صورة واضحة أمام مجلس النواب بشأن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر نتيجة تداعيات الحرب، موضحًا أن الدولة وضعت سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مستمرة في جهودها لتحقيق النمو رغم التحديات، لافتًا إلى أن التغيرات في أسواق الطاقة العالمية كان لها تأثير مباشر، حيث تراجعت أسعار النفط في فترة ثم عادت للارتفاع مجددًا بعد اضطرابات إقليمية، ما يعكس عدم استقرار الأسواق العالمية.

 الاقتصاد المصري يسير فى الإتجاه الصحيح


أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تشجيع كافة القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن العديد من شركات التطوير العقاري فى مصر أصبحت شركات عالمية، وهذا شئ يسعدنا وهذا يعتبر جزء من القوي الناعمة".

وأضاف أن الإقتصاد المصري يسير فى الإتجاه الصحيح رغم التحديات، موضحا: “اليوم موجودين من أجل تشجيع الصناعة .. ونشهد توقيع مشروعات كبيرة تخص القطاع الخاص فى مختلف القطاعات”.

وتابع: “يتم إنشاء البنية التحتية المناسبة لتعزيز القطاع الصناعي.. والقطاع المصرفي قائم على عملية الإقراض من أجل تحقيق أرباح للمشروعات المختلفة”.

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
